تحذير غربي من خلايا داعش النائمة في سوريا والعراق

رغم تراجع نفوذ تنظيم داعش بشكل كبير، إلا أنه لا يزال لديهم الآلاف من المقاتلين.

ولا يزال التنظيم الإرهابي، الذي يسمي نفسه “الدولة الإسلامية” يشكل تهديدًا كبيرًا بعد ما يقرب من أربع سنوات من هزيمة آخر معاقله في سوريا، وفقًا للخبراء.

بعد صعوده في منتصف عام 2014، سيطر داعش على ثلث سوريا و40 بالمئة من العراق، لكن نجاح التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في مارس 2019، في طرد التنظيم من البلدات والمدن، بما في ذلك الرقة السورية التي كانت عاصمة للتنظيم، كان إيذانا بسقوطه.

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تحذير الغرب

يحذر الغرب من أن داعش أبعد ما يكون عن الانقراض، وسيسعى إلى إخراج 10 آلاف من مقاتليه من السجون ومعسكرات الاعتقال السورية العام المقبل.

ووفقًا لخبير الجماعات الإرهابية ماثيو هينمان، فإن داعش والشركاء التابعين له في مناطق أخرى، يركزون على استغلال عدم الاستقرار الإقليمي، ولا يزال لديهم خطط للاستيلاء على الأراضي.

وتوجد عدة فروع أو مقاطعات لتنظيم داعش في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا لكل منها زعيمها الإقليمي الذي يتعهد بعد ذلك بالولاء لزعيم تنظيم الدولة ككل.

ويقول هينمان في تصريحات لسكاي نيوز الإنجليزية إن الكثير من تركيز المجموعات قد تحول في السنوات الأخيرة إلى غرب أفريقيا، وأفغانستان، حيث زاد الفرع الإقليمي للتنظيم – المعروف باسم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان – من هجماته منذ أن استعادت طالبان السلطة.

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية نحو 70 ألف شخص يشتبه في صلتهم بالتنظيم، من بينهم نساء وأطفال وحوالي 10 آلاف مقاتل، معظمهم مقاتلون أجانب.

ومن جهته يقول الدكتور شيراز ماهر، المحاضر البارزة في كينجز كوليدج لندن، إن خطر تحرير داعش لآلاف المقاتلين المسجونين هو أكبر تهديد أمني منفرد للغرب.

وقال: “قوات سوريا الديموقراطية قالت مرارا إن هذه قنبلة موقوتة وهم يجلسون عليها -أي أنهم- غير قادرين على التعامل مع أنفسهم بمفردهم”.

هجوم تركي

ويحذر ماهر من أن الوضع الدقيق قد يتعرض للخطر إذا نفذت تركيا تهديدها بغزو بري يستهدف القوات الكردية.

وقد يجبر مثل هذا التطور السلطات الكردية على تحويل الموارد التي تحمي حاليًا شبكة مراكز الاحتجاز التابعة لها إلى خط المواجهة، مما يخلق قدرة هائلة للتنظيم على تحرير مؤيديها.

وتعرضت الدول الغربية في الآونة الأخيرة لانتقادات متكررة لفشلها في إعادة المواطنين الذين انضموا إلى داعش من المعسكرات في سوريا والعراق.

في حين أن العديد من المحللين يشككون في أن عودة داعش ستشهد إعادة بناء التنظيم في شكله السابق، بعدما حشد في السنوات الأخيرة الآلاف من المقاتلين المتبقين.