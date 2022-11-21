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Posted inأخبار أريبيان بزنس

عودة ترامب: ما هي نسبة المؤيدين لعودة الرئيس الأمريكي السابق إلى تويتر؟

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أعاد إيلون ماسك حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تويتر، حيث طرح الملياردير صاحب موقع تويتر السؤال على متابعيه في استطلاع للرأي.

نسبة التصويت لصالح ترامب

وغرد ماسك قائلا: “لقد قال الناس كلمتهم، سيعاد حساب ترامب”، جاء هذا الإعلان بعدما طرح ماسك تصويتا على متابعيه بشأن إعادة حساب ترامب، وأظهر الاستطلاع، أن 51.8٪ صوتوا بنعم فيما صوت 48.2٪ بـلا.

وتأتي الاستعادة بعد عامين تقريبًا من طرد ترامب من المنصة في أعقاب أعمال الشغب القاتلة في 6 يناير 2021 في الكابيتول، كانت عودة ترامب إلى تويتر متوقعة على نطاق واسع بعد شراء ماسك لتويتر مقابل 44 مليار دولار.

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