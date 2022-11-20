عودة ترامب إلى “تويتر”.. ماسك يرضخ لنتائج التصويت

عاد حساب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب على “تويتر” للعمل مساء السبت، بعد قليل من إعلان إيلون ماسك مالك الشركة أنه سيعيد تفعيل حساب ترامب على المنصة.



كانت إدارة “تويتر”، إلى جانب منصات إلكترونية أخرى، قررت حظر حساب ترامب بشكل دائم، بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في واشنطن، يوم 6 يناير 2021.

ونشر “ماسك” مؤخرا استطلاعا لمعرفة رأي مستخدمي “تويتر” في إمكانية عودة ترامب إلى المنصة.

الاستطلاع شارك فيه أكثر من 15 مليونا وجاءت النتيجة النهائية 51.8 في المائة مع إعادة الحساب مقابل 48.2 ضد القرار.



وكتب “ماسك” على حسابه الخاص في “تويتر”: “134 مليون شخص شاهدوا الاستطلاع”، مضيفا بتغريدة منفصلة أن “الناس قد تحدثوا” وسيُعاد فتح حساب ترامب.



وأبدى “ماسك” خلال تصريحات سابقة ندمه بشأن قرار حظر ترامب قائلا: كان “خطأ وقرارا غبيا من الناحية الأخلاقية”.