تمضي إدارة ترامب قدمًا في مساعيها للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، على الرغم من التحذيرات الأخيرة من أنها قد تتخلى عن مساعيها للوساطة إذا لم يُحرز تقدم، فضلًا عن سعيها لإصلاح العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا. أفادت رويترز نقلًا عن ثمانية مصادر: “مع تجميد علاقات أوروبا في مجال الطاقة مع روسيا، أجرى مسؤولون من واشنطن وموسكو مناقشات حول مساعدة الولايات المتحدة في إحياء مبيعات الغاز الروسي إلى القارة”.

خفّضت أوروبا، باستثناء دولتين ممانعتين مثل المجر وسلوفاكيا، وارداتها من الغاز الروسي بشكل كبير بعد فبراير/شباط 2022 وبدء الحرب في أوكرانيا. أعلنت شركة غازبروم لاحقًا عن خسارة قدرها 7 مليارات دولار في عام 2023. وتُقدم واشنطن عودة الغاز الروسي إلى القارة كحافز رئيسي.

وأفادت مصادر مطلعة على المناقشات الثنائية بأن منح موسكو دورًا متجددًا في سوق الغاز بالاتحاد الأوروبي قد يُسهم في ترسيخ اتفاقية سلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورغم سعي معظم دول أوروبا إلى مصادر بديلة، إلا أن بعض المشترين ظلوا، ويقول مسؤولو الصناعة إن المزيد قد يعودون بمجرد التوصل إلى اتفاقية سلام.

ونظرًا لتضرر الاقتصاد الروسي بشدة جراء فقدان معظم سوق الغاز الأوروبية قبل ثلاث سنوات، فقد عززت روسيا بشكل متزايد شراكتها واعتمادها على الصين في مجال الطاقة والتجارة الصناعية.

وقد ذكرنا في وقت سابق من يوم الخميس أن الرئيسين شي وبوتين ناقشا مشروع خط أنابيب الغاز الروسي “قوة سيبيريا 2” في موسكو قبل احتفالات يوم النصر. ومع ذلك، أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الزعيمين تجنبا مسألة تجنب مرور خط الأنابيب عبر منغوليا، وهي مسألة مثيرة للجدل إلى حد ما. وأشارت بلومبرغ يوم الخميس إلى أن روسيا تخطط لزيادة إمدادات النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال إلى الصين.

تُزوّد ​​روسيا حاليًا 19% من طلب أوروبا، معظمها من الغاز الطبيعي المُسال، بانخفاض عن 40% من مستويات ما قبل الحرب.

أما فيما يتعلق بالتقدم المُحرز في ملف السلام في أوكرانيا، فقد طرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، بعض الأفكار في ميونيخ:

أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، أن واشنطن تُريد التخلي عن “هوسها” بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا الذي اقترحته أوكرانيا. وقال في اجتماع قادة ميونيخ يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تُولي اهتمامًا أكبر لصياغة اتفاق سلام دائم مع موسكو.

وطرحت أوكرانيا وقف إطلاق نار لمدة شهر واحد كرد فعل على اقتراح روسيا لهدنة لمدة 72 ساعة بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية.

ومع ذلك، رفضت موسكو خطة كييف، مُجادلةً بأن القوات الأوكرانية، التي كانت في موقف دفاعي منذ أشهر، ستستخدمها لإعادة تنظيم صفوفها وتعزيز وضعها العسكري.

وأكد فانس أن الولايات المتحدة لا تزال مُهتمة بـ”تسوية طويلة الأمد” للصراع بدلًا من تسوية قصيرة الأجل.

قال نائب الرئيس، مُحذِّرًا الروس من تقديم التنازلات اللازمة: “لقد حاولنا تجاوز الهوس بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا والتركيز أكثر على شكل التسوية طويلة الأمد. وحاولنا باستمرار المضي قدمًا في هذه العملية”.