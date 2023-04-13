عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

أعادت البحرين وقطر العلاقات الدبلوماسية بينهما، حسبما أكدت وكالة أنباء البحرين (بنا) ليل الأربعاء. وقالت الوكالة إن لجنة المتابعة البحرينية القطرية عقدت اجتماعها الثاني، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض. وأضافت: “ترأس وفد مملكة البحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد دولة قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية”.

يأتي هذا الاتفاق بعد نحو عامين من إعلان إنهاء القطيعة بين قطر وتحالف عربي يضم السعودية والبحرين والإمارات ومصر، استمر منذ 2017 وحتى مطلع 2021. وتشهد الشهور الأخيرة انفراجة في عدة توترات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك العلاقات العربية السورية والإيرانية والتركية. واجتمعت اللجنة في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية. وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاق من “.. الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية”. وفي يناير الماضي، تحدث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، هاتفيا حول أهمية العمل على حل كافة القضايا.