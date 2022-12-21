عودة الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تريد معرفته بعد انتهاء كأس العالم

يعود الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لنشاطه الأسبوع المقبل، بعد فترة استراحة دامت لقرابة شهر ونصف خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها قطر وفازت بلقبها الأرجنتين.

وكان فريق أرسنال عند توقف البطولة يتربع على صدارة جدول الترتيب بعد 14 مرحلة برصيد 37 نقطة.

ويتفوق فريق المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا على حامل اللقب في الموسمين الماضيين مانشستر سيتي.

هل يحافظ أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي ويفوز باللقب في نهاية الموسم؟

نجح 13 فريقاً من آخر 18 فريقاً كانوا خلال فترة أعياد الميلاد في المركز الأول بإنهاء الموسم كأبطال للدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مانشستر سيتي الموسم الماضي

سجل أرسنال في مواصلة النجاح بعد عيد الميلاد لم يكن جيداً تاريخياً

في المناسبات الأربع الأخيرة التي كان فيها على رأس الترتيب في يوم عيد الميلاد (2007-2008,2002-2003,1989-1990 و 1986-1987) فشل أرسنال في الفوز باللقب في ذلك الموسم

سيتي جوارديولا يعوّل على هالاند

هذه هي المرة الخامسة التي لا يكون فيها مانشستر سيتي في الصدارة خلال عيد الميلاد تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، ولكن في مناسبتين فازوا باللقب.

وما زال أمام مانشستر سيتي 24 مباراة متبقية في الموسم الجاري لتجاوز أرسنال واقتناص اللقب الثالث توالياً.

ويعوّل سيتي في مهمته على نجمه الشاب النرويجي إرلينج هالاند.

ماذا حقق إرلينج هالاند منذ انتقاله لمانشستر سيتي؟

سجّل 9 أهداف في أول 5 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو رقم قياسي متجاوزا ميك كوين وسيرجيو أجويرو (8 أهداف).

بمعدل هدف كل 58 دقيقة (18 هدفا في 1041 دقيقة) أفضل نسبة دقيقة لكل هدف لأي لاعب سجل أكثر من 10 أهداف في المسابقة.

أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ثلاثية في ثلاث مباريات متتالية على أرضه في المسابقة

أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في كل من مبارياته الأربع الأولى خارج أرضه في المسابقة

أول لاعب في مانشستر سيتي يسجل في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا

وفي عودة أخرى للتاريخ، فقد نجحت جميع الفرق الستة التي حصلت على 37 نقطة وأكثر بعد 14 مباراة بالفوز بلقب الدوري في ذلك الموسم.

يتطلع مانشستر سيتي إلى تجنب خسارة ثانية في الدوري لأول مرة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2018 عندما يحل ضيقاً على ليدز يونايتد في 28 الجاري، بعدما كان بعد خسر أمام برينتفورد في آخر مباراة له في الدوري قبل استراحة كأس العالم.

ويعود ارسنال للمنافسات مع مباراة ديربي لندن ضد وست هام يونايتد في إستاد الإمارات.

وفاز فريق أرتيتا بآخر تسع مباريات على أرضه في الدوري وستة من هذه المباريات هذا الموسم.

ويمر وست هام بأسوأ سلسلة خلال المباريات الست الأخيرة حيث سجل أربع نقاط فقط إذ خسروا آخر أربع مباريات وفازوا في واحدة وتعادلوا في مثلها.

نيوكاسل لمواصلة النجاح

ويتطلع نيوكاسل مفاجأة الموسم الحالي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

ويخوض الفريق المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي مباراة العودة للمنافسات أمام مضيفه ليستر سيتي صاحب المركز الثالث عشر.

ويأمل مانشستر يونايتد العودة إلى المراكز الأربعة الأوائل التي تضمن لصاحبها المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحفلت الأيام التي توقفت فيها البطولة بالعديد من الأحداث التي كان الشياطين الحمر محورها.

إذا حصل فراق بين الفريق ونجمه السابق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد حديث صحفي للأخير كال فيه الاتهامات للإدارة والجهاز الفني والمدرب.

ثم انتشرت أخبار حول نية ملاك النادي بيعه قريباً.

ويسعى تشيلسي لاستعادة هيبته مع تراجعه للمركز الثامن عقب سقوطه في مبارياته الثلاث الأخيرة.

وستكون مواجهة تشيلسي مع بورنموث الأخيرة في العام الجاري.