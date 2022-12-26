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عودة الدوري الإنجليزي اليوم: الأرسنال يحاول مواصلة الصدارة أمام وست هام، وليفربول يبحث عن المربع الذهبي في مواجهة أستون فيلا

عشاق كرة القدم على موعد جديد مع الإثارة، عندما تستأنف اليوم مباريات الدوري الإنجليزي الأبرز في القارة الأوروبية، سبع مباريات في إطار الجولة السابعة عشرة؛ أبرزها أرسنال المتصدر أمام جاره وستهام، وليفربول أمام أستون فيلا.
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بعد الإثارة التي تابعها محبو كرة القدم خلال بطولة كأس العالم الماضية بقطر، ينتظر المتابعون إثارة أخرى لا تقل عن كأس العالم، وهي مباريات الدوري الإنجليزي الذي يستأنف مبارياته اليوم بعد توقف استمر 43 يوما.

 تستأنف منافسات البريميرليغ بانطلاق الجولة الـ17، في افتتاح جولة “البوكسينج داي”.

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وتقام اليوم الإثنين  7 مباريات وهي:

ليفربول            &     أستون فيلا

أرسنال             &     وست هام يونايتد

برينتفورد          &     توتنهام هوتسبير

إيفرتون           &     وولفرهامبتون

ساوثهامتون       &     برايتون

ليستر سيتي       &      نيوكاسل يونايتد

كريستال بالاس  &      فولهام

وتقام غدا الثلاثاء

تشيلسي            &            بورنموث

مانشستر يونايتد  &     نوتينغهام فورست

وتختتم مباريات الأسبوع يوم الأربعاء بلقاء

ليدز يونايتد     &       مانشستر سيتي

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثامنة عشرة يوم الجمعة المقبل.

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أرقام البطولة حتى الآن

  • يتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب وأقرب ملاحقيه.
  • نيوكاسل يونايتد هو مفاجأة البطولة وحصانها الأسود، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة.
  • ليفربول حقق أسوأ بداية له منذ سنوات حيث خسر 4 مرات.
  • يحتل تشيلسي أيضا  المركز الثامن برصيد 21 نقطة، ويحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه تحت قيادة جراهام بوتر، المدير الفني الجديد.
  • النرويجي إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي هو هداف البطولة حتى الآن برصيد 18 هدفا
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