سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

عواصف رعدية شديدة تضرب دول البلطيق وفيضانات سلوفينيا في أسوأ كارثة طبيعية

سامر باطر by سامر باطر

فيما أدت أدت عواصف رعدية شديدة إلى رياح وأمطار غزيرة تسببت بتضرر مبان ومركبات واقتلعت أشجار في الدول الثلاث في دول البلطيق حيث شهدت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا هبوب رياح قوية بالإضافة إلى عواصف برد وأمطار يوم الاثنين، ارتفع عدد القتلى جراء فيضانات غير مسبوقة ضربت سلوفينيا إلى ستة، في حين استمرت عمليات التنظيف بمساعدة دول أوروبية، وفق ما أفادت الشرطة الإثنين. وأغرقت أمطار غزيرة منذ الخميس قسما كبيرا من وسط البلاد وشمال شرقها، في “أسوأ كارثة طبيعية” منذ استقلال سلوفينيا العام 1991. وقدرت الحكومة الأضرار بأكثر من نصف مليار يورو.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...