عواصف رعدية شديدة تضرب دول البلطيق وفيضانات سلوفينيا في أسوأ كارثة طبيعية

فيما أدت أدت عواصف رعدية شديدة إلى رياح وأمطار غزيرة تسببت بتضرر مبان ومركبات واقتلعت أشجار في الدول الثلاث في دول البلطيق حيث شهدت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا هبوب رياح قوية بالإضافة إلى عواصف برد وأمطار يوم الاثنين، ارتفع عدد القتلى جراء فيضانات غير مسبوقة ضربت سلوفينيا إلى ستة، في حين استمرت عمليات التنظيف بمساعدة دول أوروبية، وفق ما أفادت الشرطة الإثنين. وأغرقت أمطار غزيرة منذ الخميس قسما كبيرا من وسط البلاد وشمال شرقها، في “أسوأ كارثة طبيعية” منذ استقلال سلوفينيا العام 1991. وقدرت الحكومة الأضرار بأكثر من نصف مليار يورو.

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