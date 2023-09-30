عوائد محمد صلاح بأكثر من مليون إسترليني أسبوعياً لا تأتي من كرة القدم وحدها

على غرار أغنى المشاهير الذين لايجنون الجزء الأهم من ثرواتهم بعملهم الأساسي، سواء كان التمثيل أو الغناء والرياضة، بل من الأعمال التجارية والتخطيط المالي السليم، يجني محمد صلاح عوائد سخية تصل لمليون استرليني من الأعمال الترويجية مثل عقود الرعاية و استخدام صورته والإعلانات، حسب صحيفة الغارديان.

وأشار تقرير الصحيفة لحديث رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، في دراسة أجرتها جامعة هارفارد للأعمال حول هداف “الريدز”، وكشف فيها عباس إن: “عقد محمد صلاح مع ليفربول هو الحافز له لكسب ما لا يقل عن مليون جنيه إسترليني أسبوعياً من إجمالي الدخل”.

أشار وكيل محمد صلاح ومستشاره بحسب ما نقلته دراسة أجرتها كلية هارفارد للأعمال، واطلعت عليها صحيفة الغارديان، إن ذلك سيكون توقعًا “محافظًا” لما يجنيه فعليا مهاجم ليفربول.

يوضح عباس وصلاح أيضًا كيف أوشك اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي على ترك النادي قبل تأكيد العقد الجديد، الذي يستمر حتى عام 2025، وذلك كان في 1 يوليو 2022.

يقول عباس: “نتوقع بشكل متحفظ أن يتراوح إجمالي المبلغ الذي سيحصل عليه محمد وشركات حقوق استخدام صورته على مدى السنوات القليلة المقبلة من عقد لعبه وعقود حقوق الصورة الخاصة به بين 54 مليون يورو و62 مليون يورو في السنة.”