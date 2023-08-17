عنصر أمن مصري يسرق شركته

بعد عمله لمدة لم تتجاوز الثلاثة أيام فقط أقدم حارس أمن خاص يعمل في شركة نقل أموال يدعى ” خ ح.ن”، على سرقة حقيبتين بداخلهم اموال خاصة تقدر بـ مليون و720 ألف جنيه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بتلقيه بلاغ من مندوب شركة نقل أموال ومقرها الرئيسي بمحافظة الغربية، بقيام حارس الأمن المرافق لهم بالسيارة بالاستيلاء على حقيبتين بهما أموال خاصة بالشركة، وفر هاربا.

وكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبي، جهودها للقبض على حارس الأمن، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم يدعى ” خ ح.ن” 37 سنة حارس أمن خاص، مقيم في قرية القرش بمحافظة الغربية، وأن المتهم يعمل في الشركة منذ حوالي 3 أيام فقط، وطلب من مرافقيه أن ينتظرهم فى السيارة وقام بتغفيلهما واستولى على حقيبتي أموال كل حقيبة بها 860 ألف جنية بإجمالي مليون و720 ألف جنية.