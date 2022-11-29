عنترة بن شداد “يُبعث” من جديد في السعودية

افتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم فعاليات مهرجان عنترة الثقافي المقام بمنتزه الصخرة بمركز غاف الجواء التابع لمحافظة عيون الجواء. وقد نوه بما تزخر به المنطقة من التراث والشواهد التاريخية، مشيرا إلى أن فعاليات المهرجان ستسهم في التعريف بتلك الجوانب.

وكان أمير القصيم قد اطلع على ما يتضمنه مهرجان عنترة الثقافي، مستمعاً إلى شرح من المدير التنفيذي لهيئة التراث بالمنطقة إبراهيم المشيقح عن المناطق الرئيسة للفعاليات وخارطة الزوار، ودور وزارة الثقافة في تقديم الشرح للزوار بطريقة تفاعلية مميزة.

ما هي الأمور التي يسلط عليها هذا المهرجان الضوء؟

صخرة عنترة وسيرته ومسيرته.

تعريف الأجيال الحاضرة بالعمق التاريخي للمنطقة.

وتنظم وزارة الثقافة المهرجان ضمن مسار الشعر العربي، والذي تحتفي الوزارة من خلاله بالأسماء الرائدة والمؤسِّسة للثقافة العربية، وخاصة تلك التي ظهرت من قلب الجزيرة العربية وكان لها تأثير في مسيرة الإبداع العربي منذ العصور الأولى، وذلك بهدف إحياء مكانتهم الثقافية عبر قوالب مبتكرة تُسهم في تعزيز حضورها في الحياة المعاصرة.

ما الذي نعرفه عن عنترة بن شداد؟

عنترة بن شداد شاعر وفارس عربي عاش بين الفترة من 525 إلى 608 ميلادية.

اشتهر بمعلقته المشهورة التي وصفت بـ “الذهبية”، والتي بدأها بوصف الفراق، وعرّج على ذكر محبوبته عبلة، ثم وصف شجاعته وفروسيته وهزيمة أعدائه، والتي قيل بأنه نظمها تحدياً لإثبات وجوده ومكانته وشاعريته. وهو ينتمي لشعراء المعلقات في تاريخ الأدب العربي.

تميزت شخصيته بالشجاعة والإقدام والاحترام والعشق العفيف، وكان يصنف من أقوى الرجال في عصره وأشدهم بأسا.

وتقع “صخرة عنترة” في عيون الجواء بمنطقة القصيم وهي صخرة ذات نقوش ثمودية ورسوم صخرية لأشكال حيوانية، وسميت بذلك لأنها كانت من أبرز شواهد حياة “عنترة بن شداد” وابنة عمه عبلة، وتعد هذه الصخرة إحدى أهم معالم المسار السياحي المعتمد في منطقة القصيم ضمن مسارات التراث الأدبي.