. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

عملية سطو هزلية لمحل صرافة في الأردن

عملية سطو لمحل صرافة في الأردن تتحول إلى أشبه بعمل كوميدي إذ لم يستجب الموظفون ولم يبال أحد الزبائن فقرر المجرمان إحراق المحل بما فيه

انتشر فيديو يظهر عملية السطو في الزرقاء ونال سخرية عدد كبير من المتابعين نظراً للأحداث التي شهدتها عملية السطو التي بدت كعمل كوميدي

. .. by . ..
اعترف المتهمان بالجريمة وفشلهما في سرقة أي مبلغ

شهدت محافظة الزرقاء شمال شرق الأردن عملية سطو فاشلة وهزلية لمحل صرافة استخدم المجرمان مسدس بلاستيكي لإخافة الموظفين الذين لم يستجيبوا لهما نهائياً فقاموا بدافع الانتقام بإضرام النار والهروب.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، بحسب وسائل إعلام محلية، إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة الزرقاء بمحاولة شخصين مجهولين سلب أحد محال الصرافة في محافظة الزرقاء تحت التهديد إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك وقاما بإشعال النار داخل المحل والفرار من المكان.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ وجمع المعلومات من مسرح الجريمة جرى التعميم على مواصفات الشخصين والمركبة التي بحوزتهما، ونشر الدوريات ونقاط الغلق في محيط المنطقة.

وأكد أن إحدى دوريات البحث الجنائي تمكنت بعد مدّة وجيزة من ارتكاب الجريمة، من مشاهدة المركبة المشبوهة وجرى إيقافها وضبط الشخصين المشتبه بهما، وضُبط بحوزتهما مسدس بلاستيكي استخدماه في محاولة السلب.

واعترف المتهمان بالاشتراك في تنفيذ عملية السلب إلا أنهما لم يتمكنا من سرقة أي مبلغ، وأنهما أشعلا النار داخل المحل ولاذا بالفرار، وستتم إحالتهما إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

وانتشر مقطع فيديو لمحاولة السطو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونال سخرية عدد كبير من المتابعين نظراً للأحداث التي شهدتها عملية السطو التي بدت كعمل كوميدي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا