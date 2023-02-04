عملية سطو هزلية لمحل صرافة في الأردن

شهدت محافظة الزرقاء شمال شرق الأردن عملية سطو فاشلة وهزلية لمحل صرافة استخدم المجرمان مسدس بلاستيكي لإخافة الموظفين الذين لم يستجيبوا لهما نهائياً فقاموا بدافع الانتقام بإضرام النار والهروب.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، بحسب وسائل إعلام محلية، إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة الزرقاء بمحاولة شخصين مجهولين سلب أحد محال الصرافة في محافظة الزرقاء تحت التهديد إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك وقاما بإشعال النار داخل المحل والفرار من المكان.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ وجمع المعلومات من مسرح الجريمة جرى التعميم على مواصفات الشخصين والمركبة التي بحوزتهما، ونشر الدوريات ونقاط الغلق في محيط المنطقة.

وأكد أن إحدى دوريات البحث الجنائي تمكنت بعد مدّة وجيزة من ارتكاب الجريمة، من مشاهدة المركبة المشبوهة وجرى إيقافها وضبط الشخصين المشتبه بهما، وضُبط بحوزتهما مسدس بلاستيكي استخدماه في محاولة السلب.

واعترف المتهمان بالاشتراك في تنفيذ عملية السلب إلا أنهما لم يتمكنا من سرقة أي مبلغ، وأنهما أشعلا النار داخل المحل ولاذا بالفرار، وستتم إحالتهما إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

وانتشر مقطع فيديو لمحاولة السطو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونال سخرية عدد كبير من المتابعين نظراً للأحداث التي شهدتها عملية السطو التي بدت كعمل كوميدي.