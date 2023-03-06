تمكن فريق جراحة الكلى والمسالك البولية بمستشفى خميس مشيط العام في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية، حديثاً، من إجراء عملية لإصلاح وترميم جدار المثانة لمريضة كانت تعاني من ألم مزمن في البطن.

وذكرت صحيفة “سبق” المحلية اليوم الإثنين أنه بعد مراجعة المريضة للمستشفى على إثر ألم حاد في البطن؛ تَبين بعد الفحوصات والأشعة، تكوّن جيب في جدار المثانة، ومن ثم انفجاره بشكل مفاجئ مكوناً تسريباً والتهاباً حول الأمعاء والغشاء البريتوني؛ مما استدعى تدخلاً جراحياً تكلل بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى وهي بحالة صحية جيدة.

وجاء ذلك بإشراف استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور عبدالعزيز محمد شويل، وقاد الفريق الطبي الدكتور علي بن سعيد آل دواس استشاري جراحة مسالك، والدكتور محمد الشهراني أخصائي أول جراحة مسالك، والدكتور أيمن البكري أخصائي جراحة مسالك، وبمشاركة استشاري الأشعة الدكتور تركي الحامضي.

وتعتبر حالات انفجار جيب المثانة المفاجئ من أندر الحالات على مستوى العالم؛ وفقاً لبعض الدراسات المنشورة.