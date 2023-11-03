عملية جراحية ناجحة لنيمار

أعلن رودريغو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي لكرة القدم أن النجم نيمار خضع الخميس في بيلو هوريزونتي لعملية جراحية “ناجحة” بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

وقال لاسمار الذي أجرى العملية: “جرت العملية الجراحية بنجاح. نحن راضون جداً عن النتيجة”.

وأضاف “خضع نيمار لعملية إعادة بناء للرباط الصليبي الأمامي وتم إصلاح إصابات الغضروف المفصلي”.

وتابع لاسمار أن نيمار البالغ من العمر 31 عاما سيبقى في المستشفى “لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة اعتمادا على التطور السريري”.

وكان لاعب الهلال السعودي نشر صباح الخميس صورة على حسابه في إنستغرام محاطا بابنيه مرفقة برسالة: “كل شيء سيكون على ما يرام”.

ولم يتم تحديد مدة غياب نيمار، لكنه بحاجة إلى أشهر طويلة من أجل التعافي واللعب مرة أخرى بعد هذه الإصابة.

وكان لاسمار أجرى سابقاً عملية جراحية لنيمار بعد إصابته بكسر في القدم في آذار/مارس 2018 عندما كان يلعب مع فريق باريس سان جيرمان.

وتعرّض نجم السيليساو الى الإصابة في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قبل نهاية الشوط الاول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام الأوروغواي 0-2 في مونتيفيديو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. سقط بعد التحام مع لاعب الوسط الأوروغوياني نيكولاس دي لا كروس، فخرج على نقالة وهو يبكي.

انضم نيمار إلى الهلال في آب/أغسطس بصفقة ضخمة، بعد ستة مواسم في باريس سان جيرمان، وهي فترة تخللتها العديد من الإصابات البدنية. أبعدته هذا العام إصابة خطيرة في كاحله الأيمن عن الملاعب لمدة ستة أشهر، من آذار/مارس إلى أيلول/سبتمبر.

وتعرض إلى إصابة في المبارة الاولى للبرازيل في مونديال قطر 2022 أمام صربيا. عاد في الدور ثمن النهائي دون أن ينجح في مساعدة البرازيل على تفادي الخروج من ربع النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح.

وحطم نيمار في الثامن من أيلول/سبتمبر الماضي الرقم القياسي لمواطنه بيليه في عدد الأهداف الدولية عندما سجل ثنائية في مرمى بوليفيا (5-1) رافعا رصيده إلى 79 هدفًا، بفارق هدفين عن “الملك”.

وسيحرم المنتخب البرازيلي من خدمات نيمار على الأقل خلال مبارياته المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ضد كولومبيا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، والقمة أمام جارته وغريمته بطلة العالم الأرجنتين في 21 منه على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.