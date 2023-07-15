مويضي المطيري by مويضي المطيري

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فيديو : عملية تحرير حوت علق بشبكة صيد أسماك

أستغرق تحريره ساعة كاملة

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الأخبارية لعملية إنقاذ أحد الحيتان الضخمة الحدباء والتي علقت بالصدفة بشباك صيد للأسماك.


حيث تعاون رجال الإنقاذ في مدينة غولد كوست الأسترالية على إنقاذ أحد الثدييات الضخمة من الحيتان الحدباء علق في شبكة كبيرة مخصّصة لصيد أسماك القرش في مياه البحر، وتطلّب ذلك العمل بشكل دقيق على مدار ساعة.

وهذا الحوت الأحدب بلغ طوله عشرة أمتار علق في شبكة للتحكم في أسماك القرش قبالة السواحل غولد كوست الأسترالية، وقامت فرق الإنقاذ بإخراج الشبكة العالقة برأسه وزعانفه.



وقد طالبت الجماعات البيئية بإزالة هذه الشباك خلال موسم الهجرة للحيتان لأنها في كثير من الأحيان لا تنجو من هذه المواقف بسبب الإجهاد الذي تتعرض له، وفقًا لما نقلته “رويترز”.


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