هل تمنع عمليات التجميل وتغيير الملامح السعوديين من السفر؟

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، لـ عكاظ، بأن عمليات التجميل لدواعي طبية أو كمالية سواء للرجال أو النساء وتغير ملامح الوجه بعكس صورة جواز السفر لن تؤثر على مرورهم من بوابة تفتيش الجوازات في المطارات.

وقال الشلهوب: «في حال خرج من البلاد وعاد لها وقد خضع لعملية تجميل حتى ولو بنسبة كبيرة، لن يمنعه ذلك من استكمال إجراءات الدخول حتى لو كانت الصورة في جواز السفر غير مطابقة لملامح الوجه الواقعية، لاعتماد المنافذ على تقنيات متطورة من ضمنها بصمة اليد والعين للتعرف على الأشخاص في كل الحالات».

وأوضح المتحدث باسم «الداخلية»، بأن إدارة الجوازات السعودية تعتمد الصورة الشخصية في جواز السفر من خلال الصورة الأساسية المعتمدة بشكل مسبق في الأحوال المدنية عند إصدار بطاقة الأحوال المدنية أو تجديدها، وهي الجهة المختصة في حال وجود أي تحديث على الصورة الشخصية.