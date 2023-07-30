عملة بريكس لو أطلقت يوم 22 أغسطس لن تزيح الدولار الأمريكي بل ستدعمه

لن يكون إطلاق عملة مدعومة بالذهب لدول بريكس بالأمر الذي يروج له على أنه تهديدا كبيرا أو حتى نهاية الدولار، إذ تمثل الديون الأمريكية الهائلة وهي قرابة 30 تريليون دولار عاملا إضافية لا يساعد عملة بريكس التي تتباين الأنباء حول طرحها مع اقتراب قمة البريكس BRICS وهي القمة الخامسة عشرة لمجموعة الدول التي ستتلاقى في جنوب أفريقيا يوم 22 أغسطس، حيث نفى ليزلي ماسدورب نائب الرئيس والمدير المالي لبنك التنمية الجديد، وهو مؤسسة مالية أنشأتها مجموعة دول “ بريكس ” للأسواق الناشئة، إن المصرف ليست لديه أي خطط حالياً لإصدار عملة مشتركة رغم ما أشيع مؤخرا وفقا لبلومبرغ.

ولا تمثل عملة بريكس حاليا لو أطلقت تهديدا كبيرا للدولار الأمريكي لأن الدول ذاتها في بريكس ترتبط بالديون الأمريكية البالغة 30 تريليون دولار وهي على شكل سندات حكومية أمريكية وأسهم وحسابات جارية لمعظم دول بريكس.

ولأن أي هزة هائلة في أسواق الأصول (وحتى العملات) سواء كانت من عملة بريكس من قمة جنوب إفريقيا أو أي مكان آخر ، حين تتسبب في حدوث اضطراب في الأسواق الخارجية بشكل كبير، تعني إقبالا هائلا على الدولار الأمريكي لأنه لا يزال العملة الأفضل مقابل العملات الأخرى المنهكة بالفائدة والتضخم حاليا.

بعبارة أخرى ، حتى إذا كانت جميع خطط بريكس + لعملة تداول مدعومة بالذهب تسير بشكل لا تشوبه شائبة ، فمن المرجح أن تكون الفجوة الزمنية بين الارتفاع المقبول لعملة التسوية هذه والانخفاض المفتوح للدولار الأمريكي طويلة وواسعة وغير معروفة بما يكفي لكي نرى أن الدولار الأمريكي سيصبح أقوى بالفعل وليس أضعف قبل أن نشهد أي انخفاض نهائي في الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.

الذهب يكسب دوما

لا يكفي ارتباط عملة بريكس المزمع اطلاقها بالذهب بل ستحتاج لتجاوز عقبات هائلة ليس أقلها كسب ثقة جميع الأطراف، لأن ربطها للذهب وحده ليس بالأمر الأهم، فالاحتياطي الجماعي للذهب في مجموعة بريكس + (اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023) يفارب 5452 طنًا ، تقدر قيمتها اليوم بحوالي 350 مليار دولار. ولكن بالقياس مقابل القيمة العالمية للذهب بتقديرات من 13 تريليون دولار من إجمالي الذهب الفعلي ، فإن احتياطيات الذهب في بريكس + لا تكفي لإحداث تأثير كبير (حتى مع نسبة تغطية جزئية) لكسب العالم بعيدًا عن الدولار الأمريكي بين عشية وضحاها نظرت لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ذهب أكثر بكثير من بريكس حسب الأرقام الرسمية ومع ذلك ، لا يمكننا إنكار أن مخازن الذهب الفعلية في أماكن مثل روسيا والصين أعلى بكثير مما ورد رسميًا من قبل مجلس الذهب العالمي. بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن المعدل غير المسبوق تاريخيًا لتكديس الذهب من البنوك المركزية في 2022-23 يشير إلى أن مناهضو الدولار الأمريكي “يقومون بالفعل بتذخير أسلحتهم” لسبب ما.

يذكر أن كلمة بريكس وهي اختصار لأربع دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين -BRIC-ـ ورد ذكرها لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا من قبل كبير الاقتصاديين السابق في جولدمان ساكس اللورد جيم أونيل لتسليط الضوء على إمكانات النمو للاقتصادات البرازيلية والروسية والهندية والصينية (جنوب إفريقيا انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة لاحقًا فى عام 2010، لتصبح «BRICS»).