عملة بريكس الجديدة المدعومة بالذهب ستطلق قريبا وعشرات الدول تسعى لها

ستشهد قمّة “البريكس” القادمة في جنوب إفريقيا في أغسطس/ آب المُقبل تدشين عُملة جديدة مُوحّدة ومدعومة بالذهب للمنظومة فيما سيعلن عن العملة الجديدة قبل ذلك بحسب روسيا اليوم.

يأتي القرار قبل شهر من قمة الكتلة في جوهانسبرج. ومع تنامي هذه المبادرة ، يصطف عدد متزايد من الدول للانضمام إلى المجموعة بقرابة 30 دولة تسعى لذلك.

5 دول

تتكون مجموعة بريكس المكونة منذ تشكيلها عام 2006 من كل من روسيا والصين والهند والبرازيل لم تقبل أعضاء جدداً إلا عضواً واحداً فقط هو جنوب أفريقيا في عام 2010. لكن القمة القادمة ستشهد انضمام عشرات الدول الأخرى. ويتفاوض كبار المسؤولين في البريكس حول إدخال عملة مشتركة استجابة لتداعيات ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ، وكذلك استخدام الدولار كأداة للعقوبات من قبل واشنطن.

وتقدمت عدة دول للانضمام إلى مجموعة البريكس قبل القمة ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران ومصر والجزائر وإندونيسيا والبحرين وإيران ونيجيريا والمكسيك والأرجنتين.

The BRICS countries are planning to introduce a new trading currency, which will be backed by gold.

More and more counties recently express desire to join BRICS.https://t.co/lMKTd4FlnT — Russian Embassy in Kenya/Посольство России в Кении (@russembkenya) July 3, 2023

ورغم أن العملة الجديدة ستهدد الدولار المدعوم بالائتمان والذي يثير توجس الدول بسبب القيود وتبعات العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تهدد علاقات اقتصادية متشابكة بين العشرات من الدول.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد أشار الشهر الماضي أن “المملكة لا تزال أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس في الشرق الأوسط، والعلاقات التجارية مع دول البريكس شهدت نموا كبيرا، يعكس العلاقات المتنامية والمتطورة مع دول المجموعة؛ حيث ارتفع إجمالي التجارة الثنائية مع دول المجموعة من 81 مليار دولار في عام 2017، إلى 128 مليار دولار في عام 2021، وتجاوز 160 مليار دولار في عام 2022”.

العملة الجديدة ستهدد الدولار المدعوم بالائتمان والذي يثير توجس الدول بسبب القيود وتبعات العقوبات الاقتصادية الأمريكية