عملة أفغانستان تتفوق بصدارة أفضل العملات أداءً في العالم خلال الربع الثالث

أشارت بلومبرغ إلى أن العملة الأفغانية كانت أفضل العملات أداء هذا الفصل، ونجحت العملة في تجاوز الخسائر التي تكبدتها بعد تولي طالبان للسلطة في 2021، وذلك رغم عزل أفغانستان عن النظام المالي العالمي بسبب العقوبات. وفي الوقت نفسه، تتفشى البطالة، ويكافح ثلثا الأسر من أجل شراء المواد الأساسية، وتحول التضخم إلى انكماش، وفقاً لتقرير البنك الدولي.

وأدت مليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية وزيادة التجارة مع الجيران الآسيويين إلى دفع العملة الأفغانية إلى قمة التصنيف العالمي لهذا الربع – وهو مكان غير مألوف بالنسبة لدولة تعاني من الفقر والأزمات وتجري عمليات تداول العملة يدويا لدى الصرافين.

كما أطلقت حركة طالبان الحاكمة، التي استولت على السلطة قبل عامين، سلسلة من الإجراءات لإبقاء العملة الأفغانية تحت السيطرة، بما في ذلك حظر استخدام الدولار الأميركي والروبية الباكستانية في المعاملات المحلية وتشديد القيود على خروج العملات الأميركية إلى خارج البلاد. كما جعلت التداول عبر الإنترنت غير قانوني وهددت أولئك الذين ينتهكون القواعد بالسجن.

وقد ساعدت الضوابط على العملة والتدفقات النقدية والتحويلات المالية الأخرى “الأفغاني” على الارتفاع بنحو 9% هذا الربع، متجاوزاً مكاسب البيزو الكولومبي بنسبة 3%، وارتفع سعر العملة الأفغانية بنحو 14% هذا العام، مما يضعها في المركز الثالث في القائمة العالمية، خلف عملتي كولومبيا وسريلانكا.