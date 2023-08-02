عملاق عقاري في أبوظبي بقيمة 12 مليار دولار

تعمل أبوظبي على إدماج أصول عقارية رئيسية في كيان واحد، لخلق عملاق عقاري بقيمة 12 مليار دولار للمساعدة على تعزيز جهود التحول الاقتصادي في الإمارة.

فقد أعلنت شركة «كيو القابضة»، في افصاح عبر موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، تلقيها عرضاً من «أيه دي كيو» للاستثمارات العقارية والفندقية (ADQ)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة القابضة «ADQ»، ومن شركة آي إتش سي كابيتال (IHC)، لدمج شركة «مدن» العقارية و«مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) وغيرهما من الأصول «الأصول المحددة» مع شركة «كيو» القابضة.

وكجزء من الصفقة، سيدمج الصندوق السيادي الذي يقع مقره في أبوظبي “القابضة” (ADQ)، وأكبر شركة مدرجة في الإمارة “الشركة العالمية القابضة”، حصصهما في “مُدن العقارية” (Modon Properties)، بالإضافة إلى حصص “القابضة” (ADQ) في شركة “أبوظبي الوطنية للمعارض” -أدنيك، في شركة “كيو القابضة” (Q Holding) العقارية.

وقالت الشركتان إن “كيو القابضة” ستصدر أوراقاً مالية قابلة للتحويل إلى 9.49 مليار سهم، لصالح “القابضة” (ADQ) و”العالمية القابضة” بسعر ثابت يبلغ 2.70 درهم للسهم، لتصل قيمة الشركة إلى 18.5 مليار درهم (5.04 مليار دولار).

القيمة السوقية للمجموعة المدمجة ستبلغ نحو 12 مليار دولار، مما يجعلها واحداً من أكبر الكيانات في المنطقة. ستمتلك الشركة مجموعة من المشاريع العقارية، والقاعات، وقطع الأراضي، وأصول الضيافة.

كانت “القابضة” (ADQ) والشركة العالمية القابضة في طليعة جهود تنويع اقتصاد الإمارات بعيداً عن النفط. وقال محمد السويدي الرئيس التنفيذي لـ”القابضة” (ADQ) إن صفقة اليوم الأربعاء تمثل فرصة لخلق “شركة عملاقة في أبوظبي تغذي طموحاتها”.

وقفزت أسهم “كيو القابضة”، التي تدرج الشركة العالمية القابضة ووحدتها “ألفا ظبي” كأكبر مستثمريها، بنسبة 15% إلى 2.97 درهم اليوم الأربعاء. وبعد اكتمال الصفقة، ستمتلك “القابضة” (ADQ) حصة 38.7% من أسهم “كيو القابضة”، وستحصل الشركة العالمية القابضة على 19.4%.