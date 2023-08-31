عملاق عقاري صيني يتكبد خسائر ضخمة بـ 6,7 مليار دولار

أعلنت “كاونتري غاردن هولدينغز” الصينية للعقارات عن تكبدها خسارة قياسية في النصف الأول من العام بلغت 6,7 مليار دولار، وحذرت الشركة من احتمال التخلف عن سداد ديونها، ما يوضح مدى الضرر الواقع على شركة كانت من عمالقة العقارات في الصين نتيجة تفاقم تدهور قطاع العقارات في البلاد، كما ذكرت وكالة “بلومبيرج“.

وقالت “كاونتري غاردن” إن أداءها المالي يواصل التدهور، وإن المجموعة قد تعجز عن الوفاء بالتزامات ديونها، مما قد يفضي إلى تخلفها عن السداد، وفقاً لإفصاح صدر الأربعاء. كما أشارت إلى حالة عدم يقين جوهرية قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على مواصلة العمل وتحقيق الأرباح.

وسقطت المجموعة التي كانت ذات يوم أكبر مطور عقاري من حيث المبيعات، في دوامة ديون قد يفوق خطرها أزمة “تشاينا إيفرغراند غروب”، نظراً لأن عدد مشروعاتها العقارية أكبر بمقدار 4 أضعاف. وتفاقم تدهور قطاع العقارات في الصين مع خفض المستهلكين للإنفاق، واستمرار حرمان شركات عديدة من الحصول على تمويل جديد لسداد الديون وإنجاز أعمال البناء.

يضاف تدهور القطاع العقاري إلى مخاوف أكبر حول ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تواصل السلطات عزوفها عن تبني تحفيز أقوى لعكس مسار التباطؤ الاقتصادي. تزايدت آثار العدوى الناجمة عن الأزمة العقارية في الأسابيع الماضية، من تخلف أكبر بنك ظل في الصين عن السداد إلى تدهور السندات بين المطورين العقاريين في هونغ كونغ.

وقالت “كاونتري غاردن” إنها تواصل مفاوضاتها مع مستثمري السندات والبنوك لتمديد آجال الاستحقاق لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها. كانت المجموعة قد تخلفت عن سداد مستحقات الفائدة على بعض السندات الدولارية، وتتهيأ لمواجهة سلسلة من آجال الاستحقاق المهمة في الأسابيع المقبلة. من المتوقع أن يصوّت حاملو السندات باليوان هذا الأسبوع على خطط المجموعة لتأجيل سداد السندات التي يحل أجل استحقاقها الفعلي في 4 أيلول / سبتمبر. كما يواجه المطور العقاري نهاية فترات السماح لسداد قسائم سندات دولارية بقيمة إجمالية تبلغ 22.5 مليون دولار في مطلع سبتمبر.

ويتم تداول سندات “كاونتري غاردن” بأسعار في غاية الانخفاض، حيث يتم تداول سندات بقيمة مليار دولار يحل أجل استحقاقها في يناير بأقل من 13 سنتاً للدولار. أصبح سعر سهمها زهيداً بعد تدهوره 67% في بورصة هونغ كونغ هذا العام.

وتوضح نتائج أعمال المطور العقاري التراجع الشديد في سوق العقارات الصينية. فأعلنت المجموعة، ومقرها في مدينة فوشان، خسارة صافية بقيمة 48.9 مليار يوان (6.72 مليار دولار) في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة بأرباح بلغت 612 مليون يوان في العام الماضي. وحذرت المجموعة أيضاً من خسائر محتملة تقارب 55 مليار يوان، وهي الخسارة الكبرى منذ إدراجها ببورصة هونغ كونغ في 2017.

وقالت “كاونتري غاردن” في الإفصاح إنه على الرغم من ارتفاع الإيرادات 30% خلال الفترة؛ فإن الخسائر زادت نظراً لتراجع حجم مبيعات العقارات وانخفاض أسعارها، مما زاد العوائق التي تواجهها العقارات قيد التطوير، وفاقم الضغوط على الأصول المالية والمتعاقد عليها.

يشار إلى أن “السيولة بالمجموعة تتعرض لضغوط لا مثيل لها مع تراجع المبيعات والتمويل معاً”، وفقاً للإفصاح.

وقالت المجموعة إنها ستدرس اتخاذ تدابير إدارة ديون متنوعة لحل أزمة السيولة المرحلية لضمان استقرار العمليات والحفاظ على القيمة للمستثمرين. في الوقت نفسه، قالت “كاونتري غاردن” إنها قد تتمكّن من الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، نتيجة للتدفقات النقدية المتوقعة، وإجراءات ضبط التكاليف، والخطط والتدابير الأخرى، ومنها إجراء محادثات مع الدائنين.

وتدهور قطاع العقارات في الصين مجدداً في الآونة الأخيرة، إذ كان انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في يوليو هو الأكبر خلال عام. كشفت الحكومة المركزية الأسبوع الماضي عن مزيد من التسهيل في سياسات القروض العقارية لوقف تباطؤ سوق الإسكان.