وزير قطري سابق يترأس إدارة عملاق صناعة النفط الروسي

عينت شركة النفط الروسية الحكومية روسنفت؛ أحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، حديثاً، وزير الطاقة والصناعة القطري السابق محمد بن صالح السادة رئيساً لمجلس إدارتها.

وجاء ذلك بعد موافقة مساهمي الشركة الروسية على التشكيل الجديد لمجلس الإدارة الذي ضم 11 عضو منهم فيصل السويدي وحمد راشد المهندي ممثلين عن جهاز قطر للاستثمار -صندوق الثروة السيادية للبلاد- الذي يمتلك نحو 20 بالمئة من رأس مال الشركة الروسية.

والسادة هو ثاني قطري يتولى هذا المنصب بعد الخبير القطري طيب بلمهدي الذي شغله العام الماضي في وقت عانت فيه الشركة من ضغوط أوروبية وأمريكية بسبب الحرب الأوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو.

ويمتلك السادة 40 عاماً من الخبرة في قطاع الطاقة، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس أمناء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وتولى مناصب عديدة منها وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة في قطر في 2007 لمدة أربعة سنوات، ووزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة قطر للطاقة الحكومية في 2011 لمدة سبع سنوات، كما ترأس مجالس إدارة عدد من الشركات التابعة للشركة.

وروسنفت هي شركة نفط متكاملة أغلبها مملوك للحكومة الروسية، ويقع مقرها الرئيس في مقاطعة بلاتشوج، موسكو، بالقرب من الكرملين، على نهر موسكفا، وأصبحت من الشركات الروسية الرائدة في مجال استخراج وتكرير النفط بعد شرائها أصول عملاق النفط السابق بوكوس في مناقصة حكومية، لتصبح أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا أحد أكبر منتجي النفط في العالم.