واصل اللاعب المصري عمرو وردة إثارة الجدل بأزمة جديدة طُرحت على سطح الرياضة المصرية في الفترة الحالية، حول فسخ تعاقده مع ناديه للمرة الرابعة في فترة قصيرة للغاية.

وانضم عمرو وردة إلى نادي فاركو الذي ينافس في الدوري المصري الممتاز قبل بداية الموسم الجاري، لينهي رحلته الاحترافية خارج مصر، قبل أن ينقطع عن التدريبات ليضطر ناديه لفسخ التعاقد.

فسخ التعاقد مع عمرو وردة

كشفت مصادر لموقع “أريبيان بيزنس” اتخاذ إدارة نادي فاركو قرارا بفسخ التعاقد مع عمرو وردة بسبب انقطاعه عن التدريبات وعدم التزامه خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن الإعلان الرسمي عن فسخ التعاقد سيكون في الفترة المقبلة بعد تسوية الأمور المالية والقانونية مع اللاعب الغائب.

من جانبه نشر عمرو وردة صورة عبر حسابه على “انستغرام” يؤكد عدم صحة أخبار فسخ التعاقد مع صورة من التدريبات تبين بعد ذلك أنها قديمة.

عمرو وردة بطل واقعة التحرش

وبات اسم اللاعب عمرو وردة مرتبطا بالأزمات والقضايا الكبرى في الرياضة المصرية، حيث كان اللاعب بطلا لواقعة تحرش شهيرة عام 2019 في معسكر منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية بالقاهرة.

تم تسريب مقطعا مخلا للأداب لوردة في محادثة مع إحدى الفتيات، لينقلب الرأي العام على اللاعب، وتبدأ الكثير من الفتيات على موقع “انستغرام” في تسريب صور من محادثات تطفل خلالها اللاعب عليهن.

تدخل وقتها محمد صلاح نجم ليفربول الحالي، وطالب الجميع بمنح وردة فرصة ثانية وعدم هدم مسيرته، ليشارك اللاعب بعد ذلك مع الفراعنة في واحدة من أسوأ بطولاتهم في كأس الأمم الإفريقية بعد أن كان قد صدر قرار باستبعاده من البطولة، حيث خسروا بهدف نظيف في ثمن النهائي من جنوب إفريقيا وودعوا البطولة على أرضهم.

واجه بعد ذلك وردة هجوما أشرس، واتهمه البعض بالتسبب في خلخلة معسكر المنتخب الذي كان مهددا بالطرد منه لولا تدخل محمد صلاح واللاعبين الكبار في صفوف الفريق.

فسخ التعاقد 4 مرات في زمن قياسي

في الصيف الماضي تعاقد وردة مع الرجاء المغربي قبل أن يتم فسخ العقد بعد مرور 12 يوما فقط على الإعلان عن الصفقة بعدما تغيب اللاعب عن التدريبات منذ توقيع العقد.

بعد ذلك انتقل عمرو إلى نادي دوكسا القبرصي، ليتم إنهاء العلاقة التعاقدية بعد 4 أيام فقط من إبرام الصفقة.

وفي يوم 28 أغسطس الماضي أعلن نادي الاستقلال الإيراني تعاقده مع وردة، لتستمر لعنة الفسخ وينتهي التعاقد قبل أن يلعب اللاعب أي مباراة.

وفي سبتمبر الماضي عاد وردة إلى الدوري المصري عن طريق فاركو، ليظهر في مباراة واحدة فقط، قبل أن ينقطع عن التدريبات ويقرر ناديه فسخ التعاقد.

وبذلك يكون وردة قد فسخ تعاقداته مع 4 أندية مختلفة في زمن قياسي لم يسبقه إليه أي لاعب آخر في تاريخ كرة القدم، ودون أن يلعب سوى مباراة واحدة فقط.

عمرو وردة مريض نفسي

قال عمرو وردة في تصريحات تلفزيونية إنه مريض نفسي يخضع للعلاج، مطالبا الجماهير بالتوقف عن مطاردته، ونافيا كل تلك الاتهامات التي تتعلق بالتحرش أو الانقطاع عن التدريبات وعدم الالتزام.

وأضاف وردة: “أعالج نفسيا منذ فترة وجودي في المغرب بعد توقيعي لنادي الرجاء، كنت لاعبا دوليا طيب السمعة، لكن الآن لا يتواصل معي أي زميل من منتخب مصر”.

قال عمرو وردة في تصريحات تلفزيونية إنه مريض نفسي يخضع للعلاج

وتابع اللاعب: “إذا كانت الرغبة العامة هي اعتزالي كرة القدم فسأفعل ذلك، نعم قد أكون أخطأت عندما كنت صغيرا، وتأسفت واعتذرت عن هذه الأفعال”.

وأشار اللاعب المصري إلى أنه يسعى للخروج من مصر مرة أخرى واللعب في أوروبا خلال الفترة المقبلة، مع رغبة في العودة إلى منتخب بلاده، مطالبا زملائه بمساندته.

كم هو عمر عمرو وردة؟

ولد اللاعب عمرو وردة في 17سبتمبر 1993 في الإسكندرية، في الجمهورية المصرية.

كم عدد الأهداف التي سجلها عمرو وردة في مسيرته الكروية؟

خلال مسيرته الكروية ساهم عمرو وردة في 96 هدفاً، حيث شارك في 268 مباراة وسجل خلالها 53 هدفاً وصنع 43.