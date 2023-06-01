سلطان عمان يطلق صندوقاً استثمارياً برأس مال 5.2 مليار دولار

أمر سلطان عمان هيثم بن طارق بإطلاق صندوق استثماري بمسمى “صندوق عُمان المستقبل” برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني (5.2 مليار دولار)، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وأشارت الوكالة إلى أن الصندوق يستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكات أو تمويل مشاريع الاستثمارات المجدية في قطاعات التنويع الاقتصادي التي تستهدفها رؤية عُمان2040.

جلالة السلطان المعظم – أبقاه الله / يوجه بإطلاق صندوق استثماري بمسمى (صندوق عُمان المستقبل) برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكات أو تمويل مشاريع الاستثمارات المجدية في قطاعات التنويع الاقتصادي التي تستهدفها رؤية… — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 31, 2023

ووجه سلطان عمان بتخصيص نسبة من رأس مال الصندوق لتحفيز منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت الوكالة أنه وفي ضوء تدشين مشروع مدينة السلطان هيثم بولاية السيب أكد السلطان هيثم بن طارق على أن تدشين هذا المشروع يأتي في إطار التوجه نحو بناء مدن حديثة بمعايير تخطيطية عالمية مزودة بمرافق متكاملة ومترابطة، وتوفر كافة الخدمات التي تلبي احتياجات القاطنين وتعمل على استقرار الأسر فيها، حيث يُعد إنشاء المدينة تطويرا نموذجيا في بناء المدن المستدامة.

كما تم تمديد تطبيق نسبة تخفيض بمقدار 15% من إجمالي قيمة فاتورة الكهرباء لجميع المشتركين بفئة المساكن الذين يملكون حسابين أو أقل وذلك خلال أشهر الصيف من شهر مايو إلى نهاية شهر آب/أغسطس 2023.