سلطنة عمان تتجه نحو الهيدروجين الأخضر

تخصص سلطنة عمان مساحة بحجم دولة سلوفاكيا لمشاريع الطاقة الشمسية لإنتاج غاز الهيدروجين الأخضر المنتج بالكامل من مصادر متجددة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة AGBI.

وبتاريخ 1 يونيو، وقع سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، عقودًا بقيمة 20 مليار دولار مع عدد من الشركاء وفي مقدمتهم BP، وShell، وشركة هيدروجين عمان “هايدروم” التي تأسست حديثاً لإنتاج 500,000 طن من الهيدروجين الأخضر كل عام.

بحلول 28 يوليو، أعلنت “هايدروم” أن “الالتزامات القوية” للمبادرات في السلطنة قد ارتفعت إلى 30 مليار دولار.

تتمثل أهداف الإنتاج بالوصول إلى مليون طن بحلول عام 2030، وإلى 3.75 مليون طن بحلول عام 2040، وإلى 8.5 مليون طن بحلول عام 2050. وهذا من شأنه أن يجعل السلطنة سادس أكبر مصدر للهيدروجين في العالم بحلول عام 2030.

وبحلول عام 2040، من المتوقع أن تصل هذه الصادرات إلى 80 في المائة من صادرات عمان الحالية من الغاز الطبيعي المسال، وذلك وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وبحلول عام 2050، قد تصل قيمتها إلى ضعف مبيعات الغاز الطبيعي المسال الحالية للسلطنة في الخارج.

ومع ذلك، فإن الهيدروجين لا يخلو من التحديات، حيث إن المشكلات التقنية تحد من القدرة على نقل الغاز لمسافات طويلة، في حين لا تزال اللوائح والأسواق الدولية قيد الإعداد.

وفي تعليق له، قال تشارلز دولفين، الشريك في شركة CMS للمحاماة في مسقط، لمنصة AGBI: “هناك الكثير مما يجب القيام به قبل أن يتم تشغيل ونقل الهيدروجين”.

وتنعكس حالة عدم اليقين هذه على مجموعة واسعة من السبل المتبعة فيما يتعلق بالغاز في منطقة الخليج.

وأضاف دولفين: “تتبع دول الخليج الأخرى نهجاً يميل بشكل أكبر نحو القطاع الخاص. لا تشهد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الكثير من المشاركة الحكومية، باستثناء بعض الاستعدادات لمشاريع الطاقة المتجددة لتزويد أنظمة التحليل الكهربائي التي تصنع الهيدروجين”.

يفسر قرار عمان بالتوجه نحو الطاقة الخضراء إلى حد ما على أنها تمتلك بعضًا من مصادر الطاقة المتجددة الرائدة في العالم، وفقًا لـ S&P.

تتمتع السلطنة بكثافة تدفق إشعاعي عالية (كمية الطاقة لكل وحدة مساحة مستلمة من الشمس) إلى جانب قدرتها على الاستفادة من طاقة الرياح بفضل موقعها الاستراتيجي، وذلك وفقاً لجيمس بورغيس، مراسل نقل الطاقة العالمي”

يضاف إلى ذلك، كميات كبيرة من الأراضي المتاحة وغير المستخدمة، وبالتالي فإنها مثالية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

إن السعر المرتفع نسبيًا للغاز مقارنة بالكميات الضخمة من الطاقة المتجددة الرخيصة التي من المقرر أن تصبح متاحة – بالإضافة إلى الاقتصاد وعدد السكان المنخفض نسبياً، يعني أن الجزء الأكبر من الهيدروجين المولّد سيكون للتصدير.

يؤدي ذلك بالتالي إلى التعامل مع مشكلة النقل. ويعد التحويل إلى أمونيا ثقيلة الهيدروجين من أجل الشحن على الناقلات واحداً من الحلول الممكنة. ثم يتم تحويله مرة أخرى إلى الهيدروجين بعد الوصول إلى الوجهة النهائية.

ومع ذلك، كما يقول بورغيس: “رغم أنه يُنظر إلى الأمونيا على أنها وسيلة للنقل في الوقت الحالي، فهناك خسائر تحويل في كل خطوة من هذه العملية”.

وإلى جانب ذلك، فلا يزال التسعير على نطاق السوق العالمي يتطور أيضًا.

يضيف بورغيس: “يمكن أن تتطور مثل بدايات سوق الغاز الطبيعي المسال. وقد نشهد كميات من الهيدروجين الفائض من المراكز الكبيرة لتتحول في النهاية إلى سوق فوري”.

قد يكون الطلب المحلي هو شكل الصناعة في المستقبل القريب. والعديد من المشاريع التي تم الإعلان عنها – في عمان وأماكن أخرى – لها أيضًا جداول زمنية تصل مدتها إلى سبع سنوات، حتى عام 2030.

يقول دولفين: “من الممكن ذلك، ومع حلول الوقت الذي ستصبح فيه متاحة، سيكون السوق قد تطور، ومن الممكن تحقيق الاستفادة من المشروع”.