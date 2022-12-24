عماني يعرض شراء بيشت ميسي مقابل مليون دولار

عرض عضو مجلس الشورى العماني، ونائب رئيس جمعية المحامين (سابقا)، أحمد البرواني، على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مليون دولار أمريكي لشراء البشت الذي ارتداه في نهائي المونديال.

وقدّم البرواني طلبه لشراء البشت عبر حسابه على موقع “تويتر”، مبينًا أنه انبهر بالمشهد الذي أظهر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وهو يُلبس ميسي البشت العربي، الذي يعتبر رمزًا للشهامة والحكمة.

وكتب البرواني قائلا”

“صديقي ميسي.. من سلطنة عمان أبارك لكم فوزكم بكأس العالم، أبهرني الأمير تميم، وهو يُلبسك البيشت العربي، رمز الشهامة والحكمة.

“أعرض عليك مليون دولار أمريكي نظير أن تعطيني ذلك البيشت”

اقرأ أيضا:

وحازت لقطة ارتداء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البشت القطري أثناء مراسم التتويج بكأس العالم 2022، على زخم واسع عربيًا وعالميًا كما تصدرت منصات التواصل الاجتماعي.

ودفع ارتداء ميسي للبشت؛ الجماهير الأرجنتينية إلى التوافد على محلات بيع البشوت بسوق واقف في قطر، لشراء البشت، كذكرى لتتويج منتخب بلادهم ببطولة كأس العالم 2022.

من هو صانع بيشت ميسي وكم تبلغ قيمته الحقيقية؟

البشت مصنوع من القماش النجفي الياباني، وتم تطريزه يدويًا.

تبلغ قيمة البيشت الحقيقية 8000 ريال قطري.

قام الخياط المقيم في قطر محمد عبد الله السالم بصناعة البيشت.

وفي حديث له قال السالم:

“في البداية، لم نكن نعلم عندما طُلب منا تصميم هذا البشت أنه كان لبطل كأس العالم، وفوجئنا في حفل الختام بارتداء ميسي البشت”

ويضيف السالم:

“شعرت بالفخر عندما علمت أن متجرنا كان الخيار الأول للمسؤولين لتصنيع هذا البشت الذي ألبسه أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نجم كأس العالم “.

كان المتجر قد صنع قطعتين بأحجام مختلفة؛ واحدة قصيرة ارتداها ميسي، وأخرى طويلة كان سيرتديها الفرنسي هوغو لوريس في حال فوز منتخب بلاده.

وعن مواصفات البيشت، قال السالم: “كانت المواصفات المطلوبة أن يكون البشت خفيفًا، وهو ما فهمناه لاحقًا وبدا منطقيًا بالنسبة لنا، والغرض منه أن يظهر زي الفريق الفائز بوضوح من خلف البشت”.