عمال فندق مضربون عن العمل يطالبون ميسي وإنتر ميامي بالإقامة في مكان آخر

طالب عمال مضربون عن العمل بأحد فنادق لوس أنجليس فريق إنتر ميامي ونجمه ليونيل ميسي بعدم الإقامة في مؤسستهم قبل مواجهة لوس أنجليس بالدوري الأميركي لكرة القدم، يوم الأحد المقبل، بحسب وكالة “رويترز“.

وانضم العاملون في فندق فيرمونت ميرامار في سانتا مونيكا يوم الأربعاء، لآلاف عمال الفنادق في المنطقة الذين أضربوا عن العمل هذا الصيف؛ للمطالبة بتحسين رواتبهم.

وقالت نقابة (يونايتد هير لوكال 11)، التي تمثل الآلاف من العاملين في القطاع، “نمى إلى علمنا أن إنتر ميامي والعظيم ليونيل ميسي قادمون إلى لوس أنجليس هذا الأسبوع، لخوض مباراة أمام لوس أنجليس يوم الأحد”.

وأضاف “نطالب ليونيل ميسي ورفاقه أن يتضامنوا معنا، وأن يبتعدوا عن فيرمونت ميرامار”.

ولم يرد إنتر ميامي على طلب للتعليق.

وقال متحدث باسم النقابة إنها لم تتلق أي رد من الفريق.

وأحرز ميسي 11 هدفًا في أول تسع مباريات مع إنتر ميامي، منها هدف واحد في الدوري خلال مباراته الأولى بالمسابقة في الفوز 2/0 على نيويورك رد بولز مطلع الأسبوع.

وجاءت بقية الأهداف في كأس الدوريات، حيث منح “البرغوث” فريقه اللقب بالفوز 10-9 بركلات الترجيح على ناشفيل في النهائي بعد التعادل 1-1.