على من يرش الشيف نصرت الملح: مشاكل ملك اللحم من الفيفا.. وحتى العشاء الأخير

يقولون إن أقرب طريق إلى قلب الرجل معدته، لكن الشيف نصرت غوكشيه اكتشف منذ صباه أن الأمر لا يقتصر على الرجل وحده، وإنما الجنس البشري بأسره، من رجال ونساء وشيوخ وأطفال، فتسلل إلى القلب عبر المعدة، ثم إلى المحفظة “هدفه النهائي” عبر القلب، حتى تجاوزت قيمة مطاعمه سلسلة “نصر إيت” المليار دولار، ، فصار ملك اللحم على مستوى العالم كله، وليس مجرد بلده كما كان حال المعلم حلاوة العنتبلي “ملك اللحمة” في فليم على باب الوزير والذي قام بدوره الفنان صلاح نظمي.

مشاكل مهنية

تأسست شركة نصر إيت عام 2010 في إسطنبول من قبل الجزار التركي نصرت غوكشيه، وتدير الشركة مطاعم لحوم وبرغر في نيويورك وميامي ودبي وفي جزيرة ميكونوس اليونانية وغيرها، ولكن أثارت العديد من مطاعمه الجدل في السنوات الأخيرة:

فقد فوجئ أحد الزبائن في مطعمه الذي افتُتح في العاصمة البريطانية لندن في سبتمبر/أيلول من عام 2021، بفاتورة العشاء والتي بلغت 37 ألف جنيه إسترليني (نحو 51 ألف دولار).

كانت شريحة اللحم المغطاة بورق الذهب بقيمة 850 جنيهًا إسترلينيًا

وبلغ سعر قنينتين من المشروب نحو 20 ألف جنيه استرليني

بعد افتتاح مطعمه في مدينة نيويورك عام 2018، أمرته وزارة الصحة بارتداء القفازات حين يرش الملح بطريقته المميزة على شرائح اللحم

وفي بوسطن، أُغلق مطعمه بعد أقل من أسبوع على افتتاحه بزعم ارتكابه مخالفات

من اللحم إلى كرة القدم

لم تقتصر إثارته للجدل على اللحم وأسعار مطاعمه، بل امتدت إلى المونديال بعد نزوله إلى أرض ملعب لوسيل أثناء تتويج منتخب الأرجنتين بطلا للعالم في قطر 2022، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

تحقيق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن:

فتح تحقيق لمعرفة كيف دخل الشيف التركي نصرت، الشهير بـ”شيف الملح” بشكل غير مبرر إلى أرض الملعب

ظهوره وهو يحمل ويقبل الكأس الذهبية ويلتقط الصور مع لاعبي الأرجنتين، في تجاهل تام لقواعد الفيفا

تنص قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم على أنه لا يسمح إلا للفائزين بكأس العالم ورؤساء الدول بلمس الكأس خلال الحفل الختامي

ميسي

وبات الشيف التركي حديث وسائل التواصل الاجتماعي عالمياً، بعدما التقطته الكاميرات وهو يحاول باستماتة أخذ صورة له مع كأس العالم، ولاعبي المنتخب الأرجنتيني وخاصة ميسي الذي تجاهله. وأثار هذا الموقف رفضا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن سبب تواجده في هذه المنطقة من الأساس.

من هو الشيف نصرت؟

فيما يلي ما نعرفه عن الشيف نصرت غوكشيه المعروف عند العرب بـ “حبيب الملح”:

ولد نصرت لأسرة فقيرة في عام 1983 بمدينة أرضروم التركية

لم يكمل تعليمه

عمل في طفولته وصباه في مهن بسيطة، إلى أن عمل في مجزر ثم تعلم إعداد اللحم

افتتح مطعما متواضعا بـ12 طاولة فقط في 2009،

بعد رشة الملح الشهيرة في عام 2010 حقق شهرة عالمية، فأسس شركته

أصبح لديه نحو 12 مطعما توظف أكثر من ألف شخص

وتعد من أغلى المطاعم في العالم

يقدم لحما بورق الذهب بطلب خاص من زبائنه تُعرف بقطعة اللحم الذهبية

أغلى شريحة لحم ذهبية لديه سعرها نحو 541 دولارا

يتابع حسابه على إنستغرام والذي يحمل اسم سولت باي 22 مليون شخص

صديق للعديد من الشخصيات العامة، ومن بينهم إنفانتينو رئيس الفيفا الذي ألغى متابعته على إنستغرام

ظهر في صور مع العديد من رؤساء الدول والمشاهير

من كرة القدم إلى العشاء الأخير

أثارت صورة نشرها موقع أردني، جدلا بعد أن اعتبرها كثيرون مسيئة للسيد المسيح والصورة تُظهر الشيف التركي نصرت غوكشيه وهو يقوم بحركته الشهيرة برش الملح على الطعام في صورة العشاء الأخير للمسيح، ما أدى إلى توقيف صحفيين. وهكذا، مع كثرة مشاكل سولت باي في الفترة الأخيرة يبدو أنه بحاجة لتغيير اتجاه رشة الملح الخاصة به من اللحم إلى عين الحسود.