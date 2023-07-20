فجأة أصبح روبرت كينيدي جونيور مرشح رئاسي ديمقراطي صاعد ينافس بقوة الرئيس جو بايدن رغم أن ذلك جاء بسبب “تكتيك” مماثل ابتدعه ترامب ضد المسلمين قبل ترشحه للرئاسة، وذلك في تصريحات كينيدي الأخيرة التي اعتبرت تحريضية ضد اليهود، لكنه نجح في خطف الأضواء فيما يستعد للظهور اليوم الخميس أمام لجنة فرعية مختارة في الكونغرس حول دور الحكومة الفيدرالية في فرض الرقابة على الأميركيين.

لكن روبرت كينيدي جونيور الذي اغتيل والده وعمه، يعاني من مشكلة عويصة في صوته بسبب اصابته بمرض في حباله الصوتية مما جعل صوته بالغ الخشونة.

وروبرت كينيدي جونيور هو نجل السيناتور روبرت كينيدي الذي اغتيل عام 1968 وابن شقيق الرئيس جون كينيدي الذي اغتيل عام 1963، لكنه يردد نظرية مؤامرة معادية للسامية وعنصرية ضد الصينيين واليهود لأنه قال خلال حفل عشاء في نيويورك إن فيروس “كوفيد-19” يستهدف أعراقاً معينة بشكل غير متناسب ويهاجم البيض القوقازيين (71 في المئة من الأميركيين) والسود (13 في المئة) بينما يتجنب الأكثر حصانة وهم الصينيون واليهود الأشكناز (الذين استقروا في أوروبا الشرقية ويشكلون معظم

اليهود الأميركيين).

لكنه يطمئن اسرائيل بالقول في تغريدة له اليوم إن إدارة بايدن “تواصل عادة الولايات المتحدة بالتدخل في السياسات الداخلية للدول وها هو بايدن الآن يهدد إسرائيل بإنهاء العلاقة الخاصة بين بلدينا. كرئيس ، فإن دعمي لإسرائيل سيكون غير مشروط.”

More validation from the Jewish community. Non-Jews are calling me an anti-Semite, but a lot of Jews aren’t buying it. They know what REAL anti-Semitism looks like. #Kennedy24https://t.co/cCU96MACE3 — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) July 19, 2023