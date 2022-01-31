علم السعودية للأمن الرقمي تستعد لجمع 818 مليون دولار في طرح عام أولي

(رويترز) – من المنتظر أن تجمع شركة علم السعودية للأمن الرقمي 3.07 مليار ريال (818 مليون دولار) بعد تسعير طرحها العام الأولي عند الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي. وقالت علم، المملوكة لصندوق الثروة السيادية في المملكة، اليوم الأحد إنها حددت سعر السهم في الطرح بواقع 128 ريالا إذ كان النطاق الاسترشادي للسعر بين 113 و128 ريالا للسهم.

وستبيع الشركة 24 مليون سهم في الطرح الأولي. وتوفر الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة خدمات التأمين الإلكتروني للشركات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك خدمات دعم المشروعات وتعهيد المشروعات الحكومية في المملكة وذلك وفقا لموقعها الإلكتروني. وشهدت السعودية طفرة في عمليات الطرح العام الأولي منذ إدراج شركة أرامكو عملاق صناعة النفط في طرح قياسي بلغت قيمته 29.4 مليار دولار في العام 2019. وفي ديسمبر كانون الأول الماضي قالت شركة تداول التي تدير سوق الأوراق المالية والتي أدرجت أسهمها العام الماضي أيضا إن لديها 50 طلبا من شركات لطروحات أولية هذا العام وإنها تدرس ما إذا كانت ستسمح بإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.

الإعلان عن السعر النهائي للطرح العام الأولي لشركة علمhttps://t.co/yBT6ewT6zk — Tadawul News (@TadawulFeed) January 30, 2022