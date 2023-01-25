قرر أعضاء “نشرة علماء الذرة” تحريك عقارب “ساعة القيامة” 90 ثانية قبل منتصف الليل، وهي أقرب نقطة من منتصف الليل في تاريخ الساعة، والتي تمثل حكم أبرز خبراء العلم والأمن حول المخاطر التي تتهدد الوجود البشري، على خلفية الحرب في أوكرانيا وأزمات أخرى.

وتصف المنظمة الساعة بأنها “استعارة” عن مدى قرب البشرية من التدمير الذاتي، وتقول إن عملية إعادة الضبط السنوية يجب أن يُنظر إليها على أنه “دعوة للعمل لإعادة العقارب الى الوراء”.

وقالت د. راشيل برونسون، الرئيس والمدير التنفيذي لنشرة علماء الذرة: “نحن نعيش في وقت خطر غير مسبوق، ويعكس وقت ساعة يوم القيامة هذا الواقع. 90 ثانية قبل منتصف الليل هي الأقرب على الإطلاق حتى منتصف الليل، حكومة الولايات المتحدة والناتو وأوكرانيا لديها العديد من القنوات للحوار؛ نحث القادة على استكشافهم جميعاً إلى أقصى قدرتهم على عودة عقارب الساعة إلى الوراء”.

وذكر بيان صادر عن أعضاء نشرة علماء الذرة أنه تم ضبط ساعة القيامة على 90 ثانية حتى منتصف الليل، ويرجع ذلك إلى حد كبير ولكن ليس حصرياً إلى غزو روسيا لأوكرانيا وزيادة خطر التصعيد النووي. كما تأثر توقيت الساعة الجديد بالتهديدات المستمرة التي تشكلها أزمة المناخ وانهيار المعايير والمؤسسات العالمية اللازمة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة والتهديدات البيولوجية مثل كوفيد-19.

ويتم اتخاذ قرار إعادة ضبط عقارب الساعة كل عام من قبل مجلس العلوم والأمن في النشرة ومجلس الرعاة الذي يضم 11 من حاملي جائزة نوبل.

وبالنسبة لعام 2023، قالت النشرة إنها أخذت في الاعتبار الحرب الروسية الأوكرانية والتهديدات البيولوجية وانتشار الأسلحة النووية واستمرار أزمة المناخ وحملات التضليل التي ترعاها الدول والتقنيات التخريبية.

وتم تحريك عقارب الساعة 100 ثانية قبل منتصف الليل في كانون الثاني/يناير 2021، وهي أقرب نقطة من منتصف الليل في تاريخ الساعة، وظلت على هذا التوقيت العام الماضي.

وقالت النشرة في بيان خلال تحديث الساعة العام الماضي “تظل الساعة في أقرب نقطة على الإطلاق ليوم القيامة ونهاية الحضارة لأن العالم لا يزال عالقا في لحظة خطيرة للغاية”.

وتم ضبط الساعة في الأصل عند سبع دقائق قبل منتصف الليل.

وكانت المسافة الأبعد عن منتصف الليل 17 دقيقة، ضُبطت بعد نهاية الحرب الباردة عام 1991.

وتأسست النشرة عام 1945 على يد ألبرت أينشتاين وجي روبرت أوبنهايمر وعلماء آخرين عملوا في مشروع مانهاتن الذي أنتج أول أسلحة نووية.