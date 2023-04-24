المجازفة و الشفافية يضع علامتك التجارية في الجانب الصحيح من التاريخ

مات كيسان – المدير التنفيذي العالمي لشركة لاندور اند فيتش

يقول مات كيسان من شركة لاندور وفيتش، إذا أرادت الشركات بناء ميزة تنافسية دائمة في عصر متقلب، فعليها أن تحذو حذو شركة “باتاغونيا”Patagonia.

يتمثل هدفنا الأساسي هنا بالتشجيع على المجازفة والدفاع عن “شفافية” العلامة التجارية. وبالرغم من الأهمية الكبرى لهذا الموضوع، إلا أن أصحاب العلامات التجارية لا يولون له الاهتمام الكافي. ويقصد بمفهوم “الشفافية” هنا الكشف عن مكامن ضعف أو إمكانية تعرض المؤسسة أو العلامة التجارية للفشل أو النقد أو الأذى.

في الواقع، تمارس القرارات المتعلقة بالعلامات التجارية تأثيرا كبيراً في هذه الأثناء. وإن التحديات التي نواجه، على سبيل المثال الحروب وتغير المناخ، هي تحديات وجودية. كما أن المخاطر التي يواجه العالم أصبحت اليوم أكبر من أي وقت مضى. فنحن اليوم نعيش في وقت يمكن أن تؤدي تغريدة واحدة غير مدروسة إلى عملية إلغاء جماعي.

ترتكز استجابتنا لهذه التحديات على عدة عمليات وهي السيطرة على الضرر، وتحصين وحماية العلامات التجارية من عمليات الإلغاء. نحن حتماً لا نبحث عن الكمال والصواب المطلق، وإنما نبحث عن مغامرات مثيرة ومحفوفة بالمخاطر.

كما نؤمن بأن مسألة “الشفافية” هي قضية جوهرية تدعم الركائز التي تحتاجها العلامات التجارية لتكون ناجحة ومتميزة، والمتمثلة في الثقة والإبداع والهوية المتفردة.

لنبدأ بالثقة

يمكن القول إن هذه الأزمة امتدت على ثلاثة عقود، حيث تعم إلى يومنا هذا، مظاهر السخرية والتشكيك واليأس والغضب. وقد حاولت العلامات التجارية التغلب على مسألة تراجع الثقة عن طريق التمسك بالأصالة (إبراز الهوية “الحقيقية” للشركة) والنزاهة (الدفاع عما يؤمنون به “حقًا”)، إلا أن الوضع لم يتحسن بشكل مُرضٍ.

لماذا؟ يرجع ذلك إلى عملية “تلميع الهوية” التي تشرع فيها العلامات التجارية لإثبات أصالتها ونزاهتها، بالاستغناء عن استعمال المصطلحات السلبية مثل “لا” و”أبدا”. وتعمل العديد من الشركات على حماية العلامة التجارية من الاندثار من خلال المشاركة في أحداث تتعلق بالعدالة الاجتماعية والإنصاف، غير أن هذه الخطوات ليست نابعة من رغبة حقيقة عند الشركات، بل إنها مدفوعة بالخوف من الإقصاء الناجم عن عدم المشاركة. فهل يحق لنا أن نتساءل لماذا نجد صعوبة في كسب ثقة الناس؟

من أجل بناء الثقة، يجب على العلامات التجارية أن تستمد قوتها من مدى شفافيتها ووضوح استعدادها للمغامرة والتعرض للمخاطر المحتملة، في إطار تأكيدها على هويتها وتوجهاتها التي تنادي بها. وليس هناك شك في أن تأثير الحديث بشافية عن العلامة التجارية ومكامن إخفاقاتها ونقاط ضعفها أقوى بكثير من تأثير الحملات الإعلانية التي تتحدث عن الأصالة والأفعال الرمزية السطحية الغير مجدية.

وإن لم تكونوا على استعداد لاتخاذ إجراءات تدعم مشاركتكم في فعاليات المساواة بين الجنسين هذا العام، فلا “تقفزوا إلى العربة” ولا تكونوا من ذوي الانقياد السهل! بدلا من ذلك، تحلوا بالنزاهة بشأن القرارات والخطوات التي تتخذون (فالمساندة الأصيلة تتجاوز رفع الشعارات السطحية).

فيما يخص الإبداع

من الطبيعي أن نجد حلولا مبتكرة بغرض الخروج من الأزمات. ولا شك في أن الإبداع أمر مخيف يعكس نوعا من الضعف، فكلما أبدع الشخص وأنتج بطرق غير تقليدية، زادت مخاوفه المتعلقة برد فعل الأطراف المعنية وتسائل: هل سيتم إقصائي أو نبذي بسبب هذه الأفكار؟ الامر الذي قد يدفعه للامتثال لمناهج العمل الاعتيادية.

في الواقع، أصبحت الوسائل المعتمدة، التي صممت بغرض تأطير الأفكار وتجنب العشوائية، مهيمنة، حيث تشغل حيزا كبيرا في حياتنا. ونجد ضمن هذه الوسائل عروض تقديمة لامتناهية، ومجموعات الأبحاث، ومصفوفات توزيع المسؤوليات والملاحظات المتعلقة بما تمت الموافقة علية خلال الاجتماعات وغيرها الكثير.

من المؤكد أن العالم سينعم بقدرة أكبر على التكيف إذا تبنت مجالس الإدارة مقاربة مفهوم الحساسية آنف الذكر. ولو واجهنا مخاوفنا وحققنا قفزات نوعية ومخيفة، لرأينا محاولات جديدة، تسير على خطى باتاغونيا Patagonia ، وتهدف إلى الرفع من قيمة حقوق المساهمين، ولنشأت شركات لا تخشى المراهنة مثل “إير بي إن بي” Airbnb، كل هذا سينعكس إيجابا على مستقبل سوق العمل. وقد يبدو الأمر مفاجئاً، ولكن “نيوم” NEOM تتبنى هذه المقاربة في أعمالها، حيث أنها تتحدى طرق العمل التقليدية في العديد من المجالات، على سبيل المثال الزراعة والتربية والتعليم. ولكن، هل ستكون الشركة موفقة وناجحة؟ لا يمكننا أن نعرف ذلك، إلا أنه في نهاية المطاف، يجب أن تعمل المؤسسات على إيجاد حلول مبتكرة عوض أن تبقى مكتوفة الأيدي في انتظار تعليمات من طرف ما!

خلال هذه السنة، لا تترددوا في تحقيق هذه القفزات المخيفة. دون تقديم أي شرح أو تفسير، ومقابل كل فكرة “آمنة” عرضت، قدموا فكرة يصعب تصورها، حرروا الخطط غير التقليدية وتشاركوا النظريات الجديدة! قد تكون تلك الفكرة الجريئة هي باتاغونيا الجديدة!

أخيرا: الهوية المتفردة

تُصمَّم العلامات التجارية بناء على التمايز والتفرد، وهما محركان قويان للنمو. لسوء الحظ، لا يزال أخصائيو العلامات التجارية يعملون وفق مناهج تقليدية، تنفر من الوسائل التي يعتبرها الناس أساسية لبناء الهوية المتفردة.

تتشكل الهوية المتفردة خلال مواجهة الصعاب، لاسيما عندما يكون الشخص في وضعية لم يألفها من قبل. انظروا لوضع شركة “آبل” خلال التسعينات، وشركة “ليغو” في بدايات القرن21، وكذا “دومينوز” سنة 2010، فهي خير مثال على أن الضعف والابتكار مفاتيح النجاح. فكيف يحق أن نتساءل عن افتقار العلامات التجارية للجاذبية المطلوبة؟

وتُحدِّد الشفافية والأبعاد المتعددة (الإيجابية والسلبية منها) الهوية المتفردة لأنها تساعد على إرساء الروابط التي تجمعنا بطريقة إنسانية مميزة.

تقبلوا العيوب

هذا العام، تقبلوا التحديات بصدر رحب وناقشوا الصعوبات. إذا واجهتم مشكلات تقنية، أو ارتكبتم أخطاء أو كانت هناك تأخيرات كيفما كان نوعها، لا تقوموا بإخفائها ومحو أثرها عند التحدث عن قصة علامتكم التجارية. وتذكروا أن العلامات التجارية هي من صنع البشر، وأن المجموعات التي تسهر على إعدادها تبدل قصارى جهدها لإرضاء العملاء. نحن جميعا بشر، وندرك أن الطريق مليء بالتحديات.

ومن الصعب إنكار أن شركة “ليفايس” قد تجاوزت مخاوفها حين شجعت عملائها على اقتناء عدد أصغر من منتجاتها. نفس الشيء ينطبق على شركة “أديداس”، حين طلبت من مجموعة من النساء، في الإمارات العربية المتحدة، الغطس في حوض معلق على شكل لوحة إعلامية للسباحة أمام الملأ.

كل هذا يقودنا إلى طرح السؤال الحقيقي: هل أنتم مستعدون للشفافية والاعتراف بالإخفاقات وتحويلها إلى قوة تميز العلامة التجارية الخاصة بكم؟