علاج “التحرير القاعدي” للجينات.. هل يُحدث ثورة في علاج السرطان؟

تماثلت فتاة بريطانية للشفاء بعد صراع مرير مع سرطان الدم وذلك في تطور طبي كبير باستخدام تقنية تعديل جيني أطلق عليها “التحرير القاعدي”.

ويعود ظهور تقنية “التحرير القاعدي” إلى العام 2015 لكن لم تدخل حين التجربة إلا مع أليسا. وأجريت التجربة العلاجية بالتعاون بين جامعة لندن جلوبال البريطانية ومستشفى جريت أورموند ستريت واستمرت لمدة سبعة أشهر.

رحلة العلاج

شُخصت حالة أليسا البالغة من العمر 13 عاما بالإصابة بسرطان الدم الليمفاوي الحاد في الخلايا التائية العام الماضي، ولم تستجب للعلاجات التقليدية سواء الكيميائي أو زرع نخاع العظم لتبدأ الرحلة مع العلاج الجديد.

لجأ الأطباء إلى تعديل ما تسمى “بالخلايا التائية” باستخدام “تقنية التحرير القاعدي” التي تُمكن من ملاحقة وقتل الخلايا السرطانية في الجسم، وهو ما منح أليسا مناعة قوية بعدما كانت الخلايا المصابة تهاجم بعضها البعض.

حصلت أليسا على الخلايا في مايو الماضي من أحد المتبرعين بوحدة نخاع العظام في المستشفى. وبعد مضي ستة أشهر من المراقبة والفحوصات المستمرة، عادت أليسا إلى منزلها في مدينة ليستر وسط إنجلترا بعد تأكد للأطباء المشرفين عليها أنها أصبحت خالية من اللوكيميا.

طريقة تعديل الجينات

بدأ العلاج عن طريق الحصول على خلايا تائية سليمة جاءت من متبرع وشرع العلماء والأطباء في تعديلها، وجرى التعديل على أربعة مراحل:

المرحلة الأولى. أدى فيها التعديل الأساسي الأول إلى تعطيل آلية استهداف الخلايا التائية حتى لا تهاجم الجسم.

المرحلة الثانية. أزال الأطباء العلامة الكيميائية التي تسمى سي دي7 الموجودة على جميع الخلايا التائية.

المرحلة الثالثة: منع قتل الخلايا بأدوية العلاج الكيميائي.

المرحلة الأخيرة. البحث عن أي مكون يحمل علامة سي دي 7، والقضاء على كل خلية تائية في جسمها، بما في ذلك الخلايا السرطانية. ولهذا السبب يجب إزالة العلامة من العلاج، وإلا فإنها ستدمر نفسها.

العلاج يمهد الطريق لعلاجات جديدة أخرى

يقول أستاذ علوم المناعة بجامعة “لندن جلوبال” والمشرف على العلاج البروفيسور وسيم قاسم “هذه هي هندسة الخلايا الأكثر تطورًا لدينا حتى الآن، إنها تُمهّد الطريق لعلاجات جديدة أخرى، والوصول في النهاية إلى مستقبل أفضل للأطفال المرضى.”

قال روبرت كيزا، أحد الأطباء الذين يعالجون أليسا، “هذا رائع للغاية، على الرغم من أنه لا يزال نتيجة أولية، تحتاج إلى المراقبة والتأكيد خلال الأشهر القليلة المقبلة”

قالت الدكتورة لويز جونز من مجلس البحوث الطبية، الذي مول المشروع “هذا علاج خلوي عالمي جاهز للاستخدام والتطبيق، وإذا تم تكراره بنجاح، فإنه سيمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في هذه الأنواع من العلاجات”.

الشهور الستة الأولى

كيونا والدة أليسا نقلت عن الأطباء تأكيدهم بأن “الأشهر الستة الأولى هي الأكثر أهمية … إذا تمكنوا من التخلص منه، مرة واحدة فقط، ستكون على ما يرام… آمل أن يُثبت ذلك نجاح العلاج وأن يصبح مُتاحاً لمزيد من الأطفال المرضى”.

أكدت أليسا في بيان أنّها خضعت للعلاج التجريبي من أجلها وأيضًا “من أجل الأطفال المرضى جميعهم.” وقالت “بمجرد أن أفعل ذلك، سيعرف الناس ما يحتاجون إلى القيام به، بطريقة أو بأخرى، لذا فإن القيام بذلك سيساعد الناس – بالطبع سأفعل ذلك”.

تسعى جامعة لندن جلوبال ومستشفى جريت أورموند ستريت لتطبيق العلاج على 10 مرضى آخرين استنفدو كل أنواع العلاجات الأخرى.