عقود الإيجار في دبي تقفز 43.5%

يتجه المزيد من المستأجرين لتجديد عقود الإيجار السكنية في دبي بسبب ظروف السوق الحالية في الإمارة، مما أدى إلى فروقات بين أسعار الإيجارات الجديدة والمتجددة، وفقاً لأحدث تقرير للإيجارات في دبي 2023 صادر عن شركة “سي بي آر إي”.

وقد أجرت شركة “سي بي آر إي” تحليلاً مفصلاً لتحديد الاتجاهات الأخيرة لعقود الإيجار الجديدة والحالية وتقديم نظرة مستقبلية حول الاتجاه المستقبلي لسوق العقارات السكنية في دبي، حيث قامت بتحليل ما يقرب من 703000 معاملة إيجار سكنية بين كانون الثاني / يناير 2018 وتموز / يوليو 2023، مقسمة بين الشقق والفلل.

وشهد سوق الإيجارات في دبي ارتفاعاً كبيراً في الإيجارات والنشاط خلال العامين الماضيين، منهياً دورة النمو السلبي التي بدأت منتصف عام 2015 واستمرت حتى أواخر عام 2021. وكشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي عدد عقود الإيجار وصل إلى 325727 عقداً، بزيادة قدرها 43.5% حتى يوليو 2023 ارتفاعاً من 227011 عقداً في الفترة نفسها من عام 2019.

ووصل متوسط إيجارات الشقق في دبي إلى أعلى مستوياته منذ شباط / فبراير 2017، كما أن متوسط إيجارات الفلل بلغ أعلى مستوى على الإطلاق. علاوة على ذلك، تستمر الإيجارات في النمو، حيث شهدنا، في العام حتى يوليو 2023، زيادة في متوسط الإيجارات بنسبة 22%، على الرغم من أن هذا المعدل قد تراجع على مدار العام حتى الآن.

وانخفض إجمالي عدد العقود الجديدة المسجلة بنسبة 12.6%، في حين ارتفعت عقود الإيجار المتجددة بنسبة 29%. ويشير هذا إلى أن المستأجرين أقل رغبة في الانتقال لمنع التكاليف الإضافية الناشئة عن الحصول على عقود إيجار جديدة، لا سيما في المناطق السكنية الرئيسية والأساسية مع الاستفادة من الحماية التي توفرها لوائح الإيجار التابعة لمؤسسة التنظيم العقاري. وتسعى هذه اللوائح الجديدة إلى الحد من زيادة الإيجار السنوية المسموح بها بحد أقصى 20%، في حين أن احتمال تحقيق أعلى معدل زيادة نادر في معظم الحالات.