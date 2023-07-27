مويضي المطيري by مويضي المطيري

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السعودية : عقوبة تصل لـ2000ريال للخادمة التي تنشر أسرار العائلة

عقوبة الغرامة والترحيل لعامل الخدمة المنزلية المخالف

مويضي المطيري by مويضي المطيري

نصت لائحة عمالة الخدمة المنزلية ومن في حكمهم التى قررمجلس الوزراء استمرار العمل بأحكامها، على فرض عقوبة تصل 2000ريال للخادمة التى تنشر أسرار العائلة.

ونصت اللائحة على التزام عامل الخدمة المنزلية بأداء العمل المتفق عليه حتى لا يتعرض لعقوبة الغرامة والترحيل، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يحافظ على الممتلكات، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على أسرار صاحب العمل وأفراد الأسرة، والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه، وألا يفشيها للغير.

وفرضت اللائحة عقوبة «العامل المخالف» بغرامة مالية لا تزيد على 2,000 ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة نهائياً، أو بهما معاً، وفي حال تعدد الغرامات بتعدد المخالفات يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلاده، فإن لم تكن لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحل إلى بلده على حساب الدولة.

حساب بنكى للغرامات

وأشارت اللائحة، إلى أن هذه الغرامات تؤول إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن، وكذلك ترحيل العاملين، وذلك وفق آلية يعتمدها الوزير.

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