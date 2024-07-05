عقوبة بحرمان ديميرال لاعب الأهلي السعودي من ربع نهائي بطولة أوروبا

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيعاقب مدافع تركيا ميريح ديميرال بالإيقاف لمباراتين بسبب إشارة قام بها خلال فوز فريقه على النمسا في دور الستة عشر يوم الثلاثاء وسيغيب عن مباراة ربع نهائي بطولة أوروبا 2024 أمام هولندا يوم السبت.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، الخميس، أنها تلقت معلومات تفيد بأن اللاعب سيُمنع من اللعب مباراتين بسبب هذه الإشارة، لكنها لم تحدد مصدر ادعائها.

وصدر قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد أن فتح تحقيقاً حول ما قام به المدافع التركي ميريح ديميرال-لاعب الأهلي السعودي، خلال مباراة الدور ثمن النهائي لبطولة أمم أوروبا 2024 التي انتهت بفوز تركيا بهدفين لهدف واحد وجعلته يستعد لمواجهة هولندا في ربع النهائي، وقام ديميرال برفع يديه بحركة ترمز لجماعة يمينية متطرفة اسمها الذئاب الرمادية التي ارتبط تأسيسها بحلف الناتو.

وكان ديميرال قد سجل هدفين في فوز تركيا 2-1 في دور الستة عشر واحتفل بإشارة معروفة باسم “تحية الذئب” والتي ترتبط بجماعة “الذئاب الرمادية” اليمينية المتطرفة التركية.

يذكر أن نادي الأهلي السعودي، ضم اللاعب التركي ميريح ديميرال العام الماضي لينضوي ضمن صفوف الفريق، بعقد ممتد حتى عام 2026.

ما هي جماعة الذئاب الرمادية؟

وثّق قاضي المحكمة العليا التركية أمين ديغر التعاون بين الذئاب الرمادية ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ومنظمة مكافحة العصابات، وهي منظمة تركية مناهضة لليسار تعمل في إطار عملية غلاديو السرية والإرهابية التابعة لحلف شمال الأطلسي لتنظيم هجمات في تركيا وإيطاليا واليونان ودول أوروبية أخرى. والذئاب الرمادية، هي جماعة تركية قومية متطرفة يمينية أصبحت للفاشيي الجدد في تركيا وسبق أن تورطت في مواجهات عنيفة مع أفراد من الجالية الأرمنية في باريس وليون. ويتهم الناتو بتأسيس الجماعة كجزء من عملية غلاديو السرية.

أما اسم الذئاب الرمادية فهو أحد الرموز التي تحاول الاختيار بين الحيوانات لترمز للدول كما سبق وفعلت بعض الدول الأوروبية مع صعود التيارات القومية بعد الحرب العالمية الأولى.