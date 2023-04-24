ما عقوبة الغياب عن العمل بعد إجازة عيد الفطر في السعودية؟

سلط تقرير اليوم الإثنين الضوء على عقوبة الغياب عن العمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية حيث يعاود منسوبو الإدارات الحكومية غير المكلفة خلال إجازة العيد مباشرة أعمالهم اعتباراً من الأربعاء 6 شوال 1444 هـ (26 أبريل/نيسان 2023).

وقال القاضي السابق في المحكمة الإدارية بديوان المظالم الدكتور فيصل العصيمي، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، إنه بغياب الموظف عن أول يوم عمل بعد إجازة العيد مباشرة يُحسم يومان من راتبه، ويستمر ذلك حتى يصل لليوم السادس عشر، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٧٤٧ وتاريخ ١٣٩١/٩/١٢هـ، على أن تراعى الضوابط الآتية: أن يكون الغياب متصلاً بنهاية عطلة العيد، وأن يكون غياب الموظف دون عذر، ولا يجوز للإدارة احتساب غياب اليوم بيومين في السجلات.

وأوضح “العصيمي” أنه في حصر الغياب بدون عذر يكتفى فقط بالحسم المادي المضاعف من الراتب، واختتم بالقول إن غياب الطلاب والمعلمين عن المدارس خاضع لأنظمة ولوائح وزارة التعليم.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خفضت، في وقت سابق، ساعات العمل للقطاع الحكومي خلال شهر رمضان 444 هـ، وحددتها بست ساعات فقط مراعاة لظروف الصيام، وحددت آخر يوم في عمل القطاع العام الخميس 22 رمضان الماضي الموافق 13 أبريل/نيسان 2023، ويستأنف العمل يوم 6 شوال الجاري (يوم الأربعاء المقبل)، في حين بدأت إجازة القطاع الخاص الخميس 29 رمضان 20 أبريل/نيسان لمدة أربعة أيام.

من جانب آخر، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة “الاحتساب الفوري” للعمالة الوطنية في برنامج نطاقات المطور للمنشآت الواقعة في النطاق الأخضر الملتزمة ببرنامج حماية الأجور، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 مايو 2023 .

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على رفع نسب الالتزام ببرنامج حماية الأجور لدى منشآت القطاع الخاص، ورفع نسب التوطين فيها والاستقرار التنظيمي لديها. وتستهدف المبادرة المنشآت الملتزمة ببرنامج حماية الأجور لمدة تزيد عن ستة أشهر وكذلك التي رفعت نطاقها حديثًا إلى النطاق الأخضر عبر برنامج نطاقات المطور.

ويعد برنامج حماية الأجور وبرنامج نطاقات المطور من أهم مرتكزات التحول الإستراتيجي للوزارة والتي تتماشى مع إستراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطوير السوق ورفع كفاءته، عبر التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظاماً، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.