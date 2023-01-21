عقوبات قاسية على يوفنتوس بخصم 15 نقطة من رصيده بسبب صفقات انتقال مشبوهة

أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية الايطالية برئاسة ماريو لويجي تورسيلو حكماً قضى بمعاقبة نادي يوفنتوس بخصم 15 نقطة من رصيده في موسم كرة القدم الحالي 2022 – 2023 بسبب صفقات انتقال لاعبين مشبوهة عبر تزوير البيانات المالية.

كما أصدرت المحكمة عقوبات ايقاف طاولت 11 مديراً تنفيذياً في يوفنتوس كالآتي: (30 شهراً لـ [فابيو] باراتيشي، 24 شهراً لـ [أندريا] أجنيلي و[موريزيو] أريفابيني، 16 شهراً لـ [فيديريكو] شيروبيني، 8 أشهر لـ [بافيل] نيدفيد، [باولو] جاريمبيرتي، [إنريكو] فيلانو، [آسيا] فينيير و[كيتلين] هيوز و[دانييلا] ماريلونجو و[فرانشيسكو] رونكاليو.

ووجد المدعي المالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي أن يوفنتوس مذنب بارتكاب عدد من الانتهاكات المالية التي وفرت على النادي ما يقرب من 90 مليون يورو (78 مليون جنيه إسترليني / 97 مليون دولار) من رواتب اللاعبين.

كان نابولي أحد الأندية التي تمت تبرئتها في المحاكمة الأولية، لكنه ليس من بين الأندية التي يمكن معاقبتها هذه المرة، في حين أن سمبدوريا وإمبولي هما الناديان الوحيدان الآخران في الدرجة الأولى اللذان يواجهان عقوبات محتملة.

وسيعرف يوفنتوس الذي يحتل المركز الثالث خلف نابولي المتصدر بعشر نقاط، ما إذا كان سيحاكم هو وأعضاء سابقون في مجلس الإدارة جنائياً بتهمة المحاسبة الزائفة بعد جلسة استماع أولية مقررة في آذار/ مارس.