عقوبات أمريكية على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

فرضت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات استهدفت حاكم مصرف لبنان المنتهية ولايته مؤخراً رياض سلامة، وآخرين مقربين منه.

وفقاً لموقع وزارة الخزانة الأميركية، فإن العقوبات شملت مساعدة رياض سلامة ماريان حويك، والأوكرانية آنا كوسكوفا (صديقته)، ورجا سلامة (شقيقه)، ونادي رياض سلامة (ابنه).

ولاية سلامة على رأس المركزي انتهت في أواخر يوليو الماضي، وتسلّم نائبه وسيم المنصوري هذا المنصب، في بلد شهد حالة من الانهيار الاقتصادي والمالي منذ الأزمة التي ضربته عام 2019، وأدّت إلى انهيار سعر صرف عملته الوطنية الليرة.

تحقيق أوروبي في تورط مزعوم لحاكم مصرف لبنان بغسيل أموال قيمتها 330 مليون دولار

تمّ توجيه اتهامات بالفساد إلى سلامة في كل من فرنسا وألمانيا وسويسرا ولبنان، بينما ينفي ارتكاب أي مخالفات.

كان لبنان مديناً بنحو 100 مليار دولار في نهاية عام 2022 -بما في ذلك السندات المتعثرة بالعملات الأجنبية (Eurobonds)- ويديره سياسيون فشلوا في الاتفاق بما بينهم، حتى على ملامح خطة للتعافي. وقّعت البلاد اتفاقاً أولياً بشأن خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع “صندوق النقد الدولي” في العام الماضي، لكن يتعين عليها تنفيذ إصلاحات كجزء من الصفقة، وهو ما لم يحدث بعد.

طلب “صندوق النقد الدولي” إجراء تدقيق في حسابات البنك المركزي والمصارف التجارية لتقييم الخسائر غير المعلنة والبدء في إعادة هيكلة القطاع المالي، وتوحيد سعر صرف العملة، واعتماد قانون لمراقبة وضبط رأس المال (الكابيتال كونترول)، وهذه البنود في معظمها تحتاج إلى موافقة البرلمان اللبناني عليها.