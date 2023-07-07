عقد بـ 270 مليون دولار مع مصر يقفز بسهم غوريلا تكنولوجي 50%

قفزت أسهم “غوريلا تكنولوجي” (Gorilla Technology) 50% بعد أن وقّعت الشركة المتخصصة في بيانات الفيديو والتحليلات التقنية والأمن السيبراني عقداً بقيمة 270 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات مع الحكومة المصرية.

وارتفع سهم الشركة بأكثر من 50% في تداولات ما قبل الافتتاح في السوق الأمريكية يوم الجمعة.

وقالت الشركة في بيان أمس الخميس، إن العقد المُوقع مع مصر هو الأكبر في تاريخها، ويضعها على الطريق نحو تحقيق أرباح بنهاية عام 2024.

وتقوم الشركة وفقاً للعقد بتنفيذ مشروع الحوكمة الأمنية للحكومة الذكية، والذي يخلق بيئة تكنولوجية آمنة ومترابطة، بما يسهل عملية الكشف الاستباقي عن التهديدات السيبرانية، والاستجابة للحوادث المتعلقة بها في الوقت المناسب، والتخصيص الفعال للموارد، الأمر الذي يمكن الحكومات من حماية بنيتها التحتية الحيوية، وفق البيان.

وقال كبير مسؤولي قطاع الابتكار في الشركة، الدكتور راغيش ناتاراجان إن هذه الشراكة تمثل “علامة بارزة في مهمتنا لإنشاء نظام حوكمة آمن ومتصل”.

وأضاف: “من خلال دمج التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات، نحن على استعداد لإحداث ثورة في الطريقة التي تحمي بها الحكومات أصولها الحيوية. يؤكد هذا التعاون من جديد التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تمكن الحكومات من التصدي بشكل استباقي للتحديات الأمنية”.