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عقد “أرامكو السعودية” لصيانة حقل نفط أبو سعفة البحري يستقطب شركات عالمية

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أرامكو السعودية تسعى لتطوير حقولها النفطية
أرامكو السعودية تسعى لتطوير حقولها النفطية

تستعد 7 شركات عالمية في مجال الهندسة والتوريد والبناء للتنافس على عقد كبير من “أرامكو السعودية” ضمن حقل نفط أبو سعفة البحري، كما ذكرت نشرة “أبستريم” النفطية المتخصصة.

وقد أطلقت “أرامكو” عقد الصيانة البحرية على ان يتم تقديم العطاءات بحلول نهاية هذا الشهر. ويعد العقد البحري جزءاً من اتفاقية طويلة الجل أبرمتها “أرامكو السعودية” مع 10 تحالفات أو شركات مقاولات عالمية، تتضمن أعمال صيانة وصيانة في جميع الحقول البحرية في المملكة.

وتوقعت نشرة “أبستريم” أن تشارك في عطاء حقل نفط أبو سعفة البحري شركات “ماكديرموت انترناشيونال” الأمريكية، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية في أبوظبي، و”سايبم” الإيطالية، وشركة “لارسن اند توبرو” الهندية و”سابسي 7″ النرويجية، و”لامبريل” البريطانية و”بوسكاليس” الهولندية.

وتعمل المملكة العربية السعودية على توسيع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027 وتنفق بكثافة على عقود الصيانة البحرية حيث تسعى للحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط الخام في العالم لعقود قادمة.

وتعد حقول الزلف والسفانية والبري وأبو سعفة ومنيفة البحرية ضرورية لاستراتيجية الدولة لتعزيز إنتاجها النفطي.

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