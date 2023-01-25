عقارات لندن تجذب مستثمري الشرق الأوسط مجدداً وسط ضعف الاسترليني

سجل المستثمرون من الشرق الأوسط الذين يشترون العقارات في وسط لندن أعلى مستوى في أربع سنوات في النصف الثاني من عام 2022 بالتزامن مع ضعف الجنيه الاسترليني، وفقاً لأحدث دراسة أجرتها شركة الاستشارات العقارية العالمية “نايت فرانك”، في مؤشر واضح على عودة شهية المستثمرين من الشرق الأوسط لشراء العقارات في سوق لندن، لأعلى مستوى منذ تفشي جائحة كورونا.

وتسلط بيانات نايت فرانك الضوء على أنه كنسبة مئوية من جميع المعاملات العقارية في المواقع الرئيسية في لندن، شكّل المشترون من الشرق الأوسط 10.9% في النصف الثاني من العام الماضي، ما يضعهم في المرتبة الثالثة بعد المشترين الأوروبيين والمملكة المتحدة.

وقال توم بيل، رئيس قسم الأبحاث السكنية في المملكة المتحدة في نايت فرانك: “إن الجمع بين إزالة قيود السفر الدولي وضعف الجنيه الاسترليني يعني أن الاهتمام بالعقارات في لندن من الشرق الأوسط قد انتعش خلال العام الماضي. بالمقارنة مع بعض أجزاء العالم، كان المشترون من الشرق الأوسط يتمتعون بحرية السفر إلى لندن والاستفادة من ضعف الجنيه، مما أدى إلى خصومات تزيد عن 40% مقارنة بعام 2014 عندما تم الجمع بين تحركات الأسعار والعملات. ويبدو أن جاذبية لندن على المدى الطويل لم تتضاءل بسبب الوباء”.

واستقطب مبنى 8 إيتون لين، أحد أحدث المشاريع السكنية الرئيسية في لندن، اهتماماً كبيراً من المشترين في دول مجلس التعاون الخليجي منذ أن بدأت المبيعات في أواخر العام الماضي. ويقع المبنى في بلجرافيا في لندن ويعود تاريخه إلى عام 1863، ويشكل جزءاً من ملكية جروسفينور الأصلية. وتم تصميم المبنى من قبل المهندس المعماري الشهير في لندن توماس كوندي الثالث كأول مبنى سكني مخدوم على الإطلاق في المدينة، والمعروف آنذاك باسم “قصر بلجريف” قبل أن يتم تحويله إلى “فندق بلجرافيا” في عشرينيات القرن الماضي. وتبدأ أسعار الشقة المكونة من غرفتي نوم من 3.7 مليون جنيه إسترليني.