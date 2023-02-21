ضعف الجنيه الاسترليني يجعل عقارات لندن جذابة أمام مستثمري الشرق الأوسط

تشهد العقارات في لندن زيادة في الاهتمام من قبل المستثمرين في الشرق الأوسط الذين يتطلعون إلى الاستفادة من أسعار الصرف المواتية بسبب انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني.

أثبتت العقارات في المملكة المتحدة أنها استثمار ناجح وجذاب طويل الأجل من قبل المشترين والمستثمرين من الشرق الأوسط، وخاصة في المناطق الصاعدة في لندن، وذلك وفقاً لآخر الاحصائيات الصادرة عن شركة “بارات لندن“.

إن الشقق ذات الموقع المركزي في المدينة، مثل المنازل التي يستأجرها الطلاب الملتحقين بالجامعات المرموقة في العاصمة، وخيارات أخرى لشقق الإيجار المدرة للدخل، كلها عوامل تضيف الميزة للعقارات في لندن وتحافظ على مكانتها كنقطة جذب للاستثمار.

وبهذه المناسبة علق ستيوارت ليزلي، مدير المبيعات والتسويق الدولي في شركة بارات لندن قائلاً: “نتوقع أن يبقى الجنيه الإسترليني عرضاً جذاباً للمشترين في الخارج، لذلك لا يزال الوقت مناسباً للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذا التراجع بقيمته بالمقارنة مع الدولار الأمريكي، لذا نتوقع أن تستمر أسعار الإيجارات في الزيادة في جميع أنحاء لندن في المستقبل القريب، مما يوفر فرصاً مثالية مناسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تأجير عقاراتهم”.

يبلغ متوسط سعر الإيجار في لندن الآن عند 2,480 جنيه إسترليني (10,961 درهم إماراتي) لكل شهر تقويمي، ووفقًا لشركة رايت موف، فإنه يمكن أن يولد متوسط سعر الإيجار 542,311 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل (2,397,014 درهم إماراتي) إيجاراً سنوياً يزيد عن 29,000 جنيه إسترليني (128,180 ألف درهم إماراتي) خلال عام واحد فقط.

ارتفاع مداخيل الإيجارات بأسرع معدل

علاوة على ذلك، ترتفع مداخيل الإيجارات بأسرع معدل تم تسجيله على الإطلاق، حيث سجلت العقارات المحلية زيادة بنسبة 9.7% في العام الماضي في لندن و15.7% في بقية المملكة المتحدة، وعلى الرغم من ذلك فإن الطلب أكبر من أي وقت مضى، حيث ذكرت شركة رايت موف في نوفمبر 2022 أن وكلاء التأجير العقاري يواجهون أكثر أسواق الإيجار تنافسية على الإطلاق بمتوسط 36 استفساراً لكل عقار والطلب على العقارات المؤجرة بنسبة 23% في السنة، ويتفاقم هذا العامل بسبب الطلب على المنازل الجديدة في لندن، والذي هو أكبر من المعروض حالياً، حيث تحتاج المدينة إلى حوالي 52,000 منزل جديد سنوياً وفقاً لخطة لندن (إطار عمدة لندن للتطوير والتنمية في المدينة)، ولكن تم بناء 37,200 منزل جديد فقط في السنة المالية 2021/2022، مما زاد الضغط على سوق الإيجارات، حيث يبحث المشترون المحليون عن سكن إيجار مؤقت أثناء انتظارهم للشراء.

بالنظر إلى الأرباح المستقبلية للمستثمرين، فقد حققت العقارات في المملكة المتحدة بعض المكاسب المثيرة للإعجاب في السنوات الأخيرة، مع نمو بنسبة 10.3% في العام حتى نوفمبر 2022، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء في المملكة المتحدة.

توقعات مبهمة

تبدو التوقعات لعام 2023 أقل وضوحاً، ومع ذلك ووفقاً لتقارير السوق فقد يؤدي الطلب من المشترين الأجانب إلى رفع أسعار لندن بنسبة 5-8% في العام المقبل، وعلاوة على ذلك فإن العقارات هي استثمار طويل الأجل، في حين أن الأداء السابق يمكن أن يكون بمثابة دليل فقط، ووفقًا لمؤشر أسعار المنازل في المملكة المتحدة فقد زادت قيمة العقارات في المملكة المتحدة ككل في العقد من عام 2012 إلى عام 2022 بنسبة 5.7% سنوياً بزيادة قدرها 75% بشكل عام، بينما ارتفعت قيمة العقارات في لندن بمعدل 5.8% سنوياً بزيادة قدرها 75.8% بشكل عام خلال تلك الفترة.

واختتم ليزلي حديثه قائلاً: “لا يزال سوق العقارات في لندن في عام 2023 يوفر فرصًا للمستثمرين العقلاء، حيث تشهد ظروف السوق والإقراض استقراراً بالتزامن مع انخفاض طفيف في معدلات الرهن العقاري، وفي الوقت نفسه تهدف الإصلاحات المصرفية المقترحة من رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى جعل لندن واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية وتنافسية في العالم للخدمات المالية واستقطاب المزيد من المستأجرين المتحمسين إلى العاصمة تزامناَ مع حدوث المزيد من الضغط التصاعدي على الإيجارات على المدى القصير، والذي سيساعد هذا بدوره المستثمرين على امتصاص معدلات فائدة أعلى والاستفادة لاحقًا، حيث تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض في العام أو العامين المقبلين”.

أفضل اختيارات شركة “بارات لندن” للمستثمرين في الشرق الأوسط:

نيوهام – شرق لندن:

تعد منطقة لندن بورو في نيوهام، موطن الحديقة الأولمبية ذات أداء عقاري قوي، حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 9% لتصل إلى 421,036 جنيه إسترليني (1.86 مليون درهم إماراتي)، وذلك وفقاً لـ “ون غلوبال لابس”، وفي الوقت نفسه تُظهر بيانات شركة “سي بي آر إي” أن توقعات النمو لمدة خمس سنوات للمنطقة تبلغ 20%، كما يبلغ متوسط عائد الإيجار 5%، وأن ينمو بنسبة 15% في غضون خمس سنوات.

تضم حدائق أبتون جاردنز الحائزة على جوائز بارات لندن 842 منزلاً من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم في موقع ملعب نادي ويستهام الإنجليزي لكرة القدم التاريخي، حيث يخلق الزجاج الواسع ومناطق المعيشة ذات المخطط المفتوح تصميمات داخلية مشرقة ومشرقة، ويحتوي كل منزل على شرفة أو تراس، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى حدائق السطح المصممة بشكل جميل وصالة الألعاب الرياضية في الموقع، حيث لم يتبق سوى عدد قليل من الشقق للبيع هناك، وتبدأ أسعار الشقق من 349 ألف جنيه إسترليني (1.56 مليون درهم إماراتي).

نيو مالدن – غرب لندن:

بدأ أحد أحدث التطورات السكنية يتشكل في بارات لندن في حي ميرتون بلندن بالقرب من ريتشموند وويمبلدون، ليحل محل أعمال البناء السابقة المتهالكة بـ 456 شقة جديدة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، إذ تتوقع شركة سي بي آر إي نمو عائدات الإيجار هنا بنسبة 12% وأن تزيد أسعار المنازل بنسبة 16% في السنوات الخمس المقبلة.

هارو – غرب لندن:

تظهر توقعات شركة سي بي آر إي لمنطقة هارو للسنوات الخمس القادمة نمواً مذهلاً في الأسعار بنسبة 19% ونمواً في الإيجارات بنسبة 14%. يبلغ متوسط عائد الإيجار الحالي 4٪. ووفقاً لـ “ون غلوبال لابس” ، فإنه سترتفع أسعار المنازل في منطقة هارو بنسبة 12.5% سنوياً.

من جهة ثانية سيوفر مشروع تطوير قرية إيستمان في بارات لندن، في موقع مصنع أفلام كوداك سابقًا في هارو، 2000 منزل عصري حديث كجزء من مخطط تحسين أكبر بقيمة 1.75 مليار جنيه إسترليني (7.82 مليار درهم إماراتي)، والذي سيشمل مدرستين جديدتين ومتاجر وترفيه مرافق ومساحات تجارية توفر ما يصل إلى 3000 فرصة عمل.

أحدث مرحلة تم إطلاقها هي شقق فنتون، والتي تتميز بتصميمات من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم مع منطقة معيشة واسعة ذات مخطط مفتوح وشرفة أو تراس، حيث تستغرق الرحلة من محطة مترو أنفاق هارو وويلدستون القريبة حوالي 13 دقيقة فقط بالقطار إلى وسط لندن، وتبدأ الأسعار من 299،000 جنيه إسترليني (1.33 مليون درهم إماراتي) لمنزل ذكي بغرفة نوم واحدة وموفر للمساحة.