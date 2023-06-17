ما الفرص الـ 5 التي ستعرضها عقارات سعودي أوجيه الإثنين؟

أعلنت شركة أدير العقارية، حديثاً، عن “خمس فرص استثمارية” خلال المزاد المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل والخاص ببيع بعض عقارات شركة سعودي أوجيه المحدودة المفلسة في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت “أدير”؛ المسوق الحصري لعقارات شركة سعودي أوجيه، تغريدة عبر تويتر “للبيع أراضي “ودق الرياض” في المزاد الهجين (حضوري، إلكتروني). 5 فُرص لاستثمارك الطموح.. يوم الإثنين 19 يونيو 2023 م الساعة 04:00 عصراً في قاعة التخصصي للمناسبات والمؤتمرات – الرياض. حمل الملف التسويقي واكتشف الفرص! ودق الرياض.. الخير مقبل”.

للبيع أراضي "ودق الرياض" في المزاد الهجين (حضوري, إلكتروني).



5 فُرص لاستثمارك الطموح..



يوم الإثنين 19 يونيو 2023 م

الساعة 04:00 عصراً في قاعة

التخصصي للمناسبات والمؤتمرات – الرياض.



ودق الرياض.. الخير مقبل#ودق_الرياض #سعودي_أوجيه #أدير — عقارات سعودي أوجيه (@saogpr) June 15, 2023

الفرصة الأولى.. النرجس

أوضحت أدير في تغريدة منفصلة “#الفرصة_الأولى تتفرد هذه الفرصة بتمركزها في منطقة حديثة، سريعة التطور والنمو، قبالة أرض مجمع الدوائر الحكومية الشمالي، وسط مجموعة من الأنشطة التجارية والأحياء العصرية التي تُعتبر المستقبل الجديد لكل الحالمين بالاستثمار أو العيش في عاصمة المال والأعمال”.

#الفرصة_الأولى

تتفرد هذه الفرصة بتمركزها في منطقة حديثة، سريعة التطور والنمو، قبالة أرض مجمع الدوائر الحكومية الشمالي، وسط مجموعة من الأنشطة التجارية والأحياء العصرية التي تُعتبر المستقبل الجديد لكل الحالمين بالاستثمار أو العيش في عاصمة المال والأعمال.#ودق_الرياض pic.twitter.com/vzwcKJIfBE — عقارات سعودي أوجيه (@saogpr) June 13, 2023

الفرصة الثانية.. الضباط

قالت في تغريدة ثانية “#الفرصة_الثانية امتداد هذه الفرصة على مساحة 5000 متراً مربعاً، منحها طابعاً استثمارياً نموذجياً، حيث تتيح تلك المساحة المثالية، التفرد بمشروع عقاري فريد من نوعه، يحتضن فعاليات تجارية، ووحدات سكنية عصرية، تواكب تحضر العاصمة، حيوية #حي_الضباط فرضت نفسها بقوة على هذه الفرصة الاستثمارية البارزة، التي تتباهى بموقعها الاستراتيجي وسط العاصمة بإطلالة فريدة على طريق صلاح الدين الأيوبي الذي يتلاقى مع طريق مكة المكرمة، ليوفر لك أفقاً استثمارياً واعداً”.

#الفرصة_الثانية

امتداد هذه الفرصة على مساحة 5000 مترًا مربعًا، منحها طابعًا استثماريًا نموذجيًا، حيث تتيح تلك المساحة المثالية، التفرد بمشروع عقاري فريد من نوعه، يحتضن فعاليات تجارية، ووحدات سكنية عصرية، تواكب تحضر العاصمة، حيوية #حي_الضباط فرضت نفسها بقوة على هذه الفرصة… pic.twitter.com/ZBCXLU9ByE — عقارات سعودي أوجيه (@saogpr) June 15, 2023

الفرصة الثالثة.. المزاحمية 1

ذكرت في تغريدة ثالثة “#الفرصة_الثالثة تتميز هذه الفرصة الاستثنائية بمساحتها الكُبرى التي تربو من 2 مليون مترٍ مربعٍ، وإطلالتها على ثلاثة شوارع بعرض 50 مترًا لكل شارع؛ وهي تعتبر القطعة رقم (1) في المخطط الزراعي رقم 7065”.

#الفرصة_الثالثة

تتميز هذه الفرصة الاستثنائية بمساحتها الكُبرى التي تربو من 2 مليون مترٍ مربعٍ، وإطلالتها على ثلاثة شوارع بعرض 50 مترًا لكل شارع؛ وهي تعتبر القطعة رقم (1) في المخطط الزراعي رقم 7065. #ودق_الرياض #سعودي_أوجية #أدير pic.twitter.com/jJ0nm26uoc — عقارات سعودي أوجيه (@saogpr) June 16, 2023

الفرصة الرابعة.. المزاحمية

قالت في تغريدة رابعة “#الفرصة_الرابعة تتشكل في هذه الفرصة رؤىً استثمارية بارزة، وبمساحتها الشاسعة التي تبلغ 1,473,706 مترٍ مربعٍ، وإطلالتها على ثلاثة شوارع بعرض 50 متراً لكل شارع؛ وهي تعتبر القطعة رقم (2) في المخطط الزراعي رقم 7065”.

#الفرصة_الرابعة

تتشكل في هذه الفرصة رؤىً استثمارية بارزة، وبمساحتها الشاسعة التي تبلغ 1,473,706 مترٍ مربعٍ، وإطلالتها على ثلاثة شوارع بعرض 50 مترًا لكل شارع؛ وهي تعتبر القطعة رقم (2) في المخطط الزراعي رقم 7065. #ودق_الرياض #سعودي_أوجية #أدير pic.twitter.com/R1BMnQD9pY — عقارات سعودي أوجيه (@saogpr) June 16, 2023

الفرصة الخامسة.. الملك فيصل

أضافت في تغريدة خامسة “#الفرصة_الخامسة 12 عقاراً فريداً تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 8820 متراً مربعاً؛ تنتظرك لتبدأ معها رحلة استثمارية مُدهشة، في محيط حي الملك فيصل على مقربة من طريق الملك عبدالله، والدائري الشرقي، حيث تنتظرك المباني لإعادة تشكيلها لتصبح مركزًا جاذبًا للمشروعات الاستثمارية الرابحة”.

#الفرصة_الخامسة

12 عقارًا فريدًا تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 8820 مترًا مربعًا؛ تنتظرك لتبدأ معها رحلة استثمارية مُدهشة، في محيط حي الملك فيصل على مقربة من طريق الملك عبدالله، والدائري الشرقي، حيث تنتظرك المباني لإعادة تشكيلها لتصبح مركزًا جاذبًا للمشروعات الاستثمارية الرابحة.… pic.twitter.com/IPMmp6fw01 — عقارات سعودي أوجيه (@saogpr) June 17, 2023

وسيتم المزاد تحت إشراف “السعودية للمزادات” والمسوق “أدير”، وموقع “ساوكر“، ومكتب الشعباني (محاسبون ومراجعون قانونيون)، والمقحم (خبير وأمين إفلاس)، ومكتب راشد عبدالله عواجي (محاسبون ومراجعون قانونيون).

وكانت شركة “أدير العقارية” نجحت، في سبتمبر/أيلول 2022، في بيع أرض “درة المصيف” أولى عقارات شركة سعودي أوجيه المحدودة ضمن المرحلة الثانية من تسويق وبيع عقارات الشركة، حيث تم بيع المتر المربع من الأرض بقيمة 1020 ريالاً، وذلك خلال المزاد العلني الذي نظمته الشركة يوم 7 سبتمبر/أيلول 2022 في قاعة فندق إنتركونتيننتال بمدينة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة غرب السعودية.

وكان القضاء السعودي قرر في مطلع 2020 تصفية شركة سعودي أوجيه وتعيين أمينين للتسريع في إجراءات التصفية وفقاً لمهام وصلاحيات وواجبات الأمناء الواردة في نظام الإفلاس، حيث تبلغ مطالبات الدائنين قرابة 21 مليار ريال (5.56 مليار دولار)، بحسب تقارير سابقة.

وقدمت الشركة المدينة الوثائق التي تؤكد امتلاكها نحو 62 أرضاً عقارية تصل قيمتها المتوقعة 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، بالإضافة إلى عدد من الأسهم والحصص في شركات مختلفة؛ في حين وافق الملاك على إجراءات التصفية.

وكان المتضررون قد رفعوا دعوى يتهمون ملاك الشركة بأنهم تعمدوا إخفاء حقيقة حالتها المالية، من تحقيق خسارتها وتراكم الديون عليها، إلى مستويات عالية جداً، تجاوزت 28 ضعفاً لرأس مالها البالغ 750 مليون ريال (200 مليون دولار)، ولم يعمل المدعى عليهم على معالجة وضع الشركة، وتصحيح الأخطاء وفقاً لنظام الشركات.

وسعت السلطات السعودية إلى تسوية التداعيات المالية لانهيار شركة سعودي أوجيه التي أغلقت أبوابها في 2017 بعد أن أصيبت بالشلل؛ جراء تخفيضات الإنفاق الحكومي، وسوء الإدارة والفساد الأمر الذي أدى إلى عدم سداد مستحقات آلاف العمال والبنوك.

وكانت سعودي أوجيه أصدرت تعميماً لموظفيها تبلغهم فيه أن 31 من يوليو/تموز 2017 هو آخر يوم عمل للشركة التي كانت قبل سنوات تعد ثاني أكبر شركة إنشاءات في المملكة العربية السعودية.