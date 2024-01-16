عقارات دبي تكسب من قدوم مليونيرات بريطانيا إلى الإمارات

يتزايد قدوم أغنياء بريطانيا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مع تفاقم أزمة تكلفة المعيشة، وتكسب العقارات في دبي من زيادة الطلب نتيجة لذلك بحسب ما أكده خبير عقاري لأريبيان بزنس.

تمثل تكلفة المعيشة المنخفضة نسبياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومزايا الرواتب، والاستقرار الاقتصادي والأمن، إلى جانب مكانتها المتزايدة كمركز عالمي ناشئ للتكنولوجيا الفائقة، عوامل تجتذب معظم أصحاب الملايين في المملكة المتحدة.

كشفت دراسات وخبراء مؤخرا أن مزيجاً من الضرائب المرتفعة وارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور النظام الصحي في المملكة المتحدة يدفع الأثرياء في المملكة المتحدة إلى الهجرة إلى أجزاء مختلفة من العالم، مع تصدر الإمارات العربية المتحدة كوجهة مفضلة لهم.

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع مخاطر انزلاق المملكة المتحدة إلى الركود في عام 2024، إلى مزيد من التدهور في قيمة العقارات والأصول الأخرى، إلى تسريع هجرة أصحاب الملايين من لندن – التي كانت ذات يوم المدينة الأكثر تفضيلاً للأثرياء من جميع أنحاء العالم.

تكلفة المعيشة المنخفضة نسبيًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومزايا الرواتب، والاستقرار الاقتصادي والأمن، إلى جانب مكانتها المتزايدة كمركز عالمي ناشئ للتكنولوجيا الفائقة، تمثل مقومات تجتذب معظم أصحاب الملايين والمهنيين في المملكة المتحدة لاعتبار الدولة الخليجية المكان المثالي لهم.

ويؤكد ذلك خبير قائلا: “قد تكون تكلفة الضرائب المرتفعة في المملكة المتحدة عاملاً مهماً يدفع أصحاب الملايين – وكذلك الأفراد – إلى المغادرة إلى الإمارات، حيث لا توجد ضريبة دخل شخصية”، كما يقول الدكتور كيران ناير، الخبير في شؤون الهجرة المتعلقة بالعوامل الاقتصادية، وهو أستاذ مشارك في التسويق بجامعة أبو ظبي لأريبيان بزنس.

وقال ناير: “بالمقارنة مع المملكة المتحدة، فإن تكاليف المعيشة في الإمارات العربية المتحدة، ومزايا الرواتب، والأمن، تجذب معظم المهنيين في المملكة المتحدة لاعتبار الإمارات المكان المثالي لهم”.

ألويس كوجيندران، المدير العام للعقارات في شركة Huspy، وهي شركة استشارات عقارية ورهن عقاري رائدة مقرها دبي، يلفت بدوره إلى أن الأشخاص الذين يختارون الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة ليسوا مجرد ظاهرة عابرة ويقول: “ولكن ذلك شيء نعتقد أنه سيستمر في النمو [في السنوات المقبلة] ]”. وقال كوجندران لأريبيان بزنس: “إن تأشيرات الإقامة طويلة الأجل، ونوعية الحياة، والسلامة العامة، والقيادة الموثوقة تلهم المزيد من الناس للانتقال إلى هنا”.

وأشار كلاهما إلى أن تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة قد ارتفعت بنسبة 50 بالمائة في العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما يجعل من الصعب على العائلات والمهنيين إدارة شؤونهم الخاصة.

من المتوقع أن تفقد المملكة المتحدة 3200 شخص آخر من ذوي الثروات العالية بسبب الهجرة في عام 2023، وفقًا لتقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة لعام 2023.

كشف التقرير أيضًا أنه خلال فترة الخمس سنوات من 2017 إلى 2022، فقدت المملكة المتحدة ما يقرب من 12500 من الأثرياء أكثر مما اكتسبته من خلال الهجرة خلال هذه الفترة.

قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة سيستفيد أكثر من ارتفاع معدلات الهجرة من المملكة المتحدة، وقال الدكتور ناير إن قطاعات مثل العقارات في الإمارات العربية المتحدة سيكون لها تأثير إيجابي فوري مع قدوم المزيد من الاستثمارات من المملكة المتحدة.

وفي عام 2023، تشير التقديرات إلى أن مواطني المملكة المتحدة يمثلون 21.2% من الاستثمار في العقارات من بين جميع المعاملات العقارية الدولية. وقال الأستاذ في جامعة أبوظبي: “بصرف النظر عن هذا، وبالنظر إلى موقع دبي الاستراتيجي كبوابة بين الشرق والغرب، يقوم العديد من رواد الأعمال البريطانيين بتأسيس أعمالهم في الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي سيعزز اقتصاد الإمارات العربية المتحدة باستثمارات متنوعة”. واتفق كوجيندران مع وجهة نظر الدكتور ناير، وقال أيضًا إن قواعد العقارات في الإمارات العربية المتحدة شجعت العديد من [المستثمرين الدوليين] على اتخاذ موطنهم في الإمارات. وقال كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة هاسبي: “باستثمار قدره مليوني درهم فقط، يحق للعائلات الحصول على تأشيرة ذهبية، مما يجعلها واحدة من أبسط عمليات الإقامة في العالم”.

وقال كوجندران إن المواطنين البريطانيين يشترون المنازل ويستثمرون على المدى الطويل. وكان المواطنون البريطانيون ه المستثمرون العقاريون رقم واحد في الربعين الأول والثاني من عام 2023. وقال كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة Huspy: “يبحث هؤلاء الأثرياء (في المملكة المتحدة) عن فيلات فاخرة ومساكن ذات علامات تجارية فاخرة في بعض مشاريعنا الأكثر تميزًا”. “لقد شهدنا أيضًا تدفقًا للمتخصصين في مجال العقارات [من المملكة المتحدة]، حيث يشغلون عددًا من الوظائف هنا. على سبيل المثال، يمكن لوكلاء العقارات الحصول على عمولات غير محددة، وهو أمر ليس جذابا فحسب، بل لم يسبق أن حصل من قبل في المملكة المتحدة.

سلط كوجيندران الضوء على أهمية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ببناء نظام بيئي تكنولوجي مزدهر يجذب المواهب ليس فقط من المملكة المتحدة ولكن من جميع أنحاء العالم. وقال: “في Huspy، لدينا موظفون من عدد من البلدان المختلفة، الذين عملوا في شركات التكنولوجيا العالمية، ولكنهم اختاروا الآن أن يكونوا مقرهم في الإمارات العربية المتحدة”.

وقال كوجيندران: “إن الجمع بين جودة الحياة العالية والاقتصاد المزدهر والوصول إلى المواهب يجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة سوقاً ذات إمكانات عالية، وهو سوق يصعب تجاهله”.