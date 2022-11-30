عقارات دبي الأسرع نمواً عالمياً

توقع تقرير أصدرته شركة “نايت فرانك” البريطانية المتخصصة في مجال الدراسات والاستشارات العقارية أن تتصدر دبي كافة مدن العالم في ارتفاع القيمة الرأسمالية للمساكن الفاخرة خلال العام المقبل، وذلك وفقاً لنتائج “تنبؤات المساكن الفاخرة، 2023” الذي أصدرته الشركة.

ووفقاً للتقرير، من المتوقع:

أن يرتفع نمو الأسعار إلى 13.5% خلال 2023 مقارنة مع العام الجاري.

أن تشهد المساكن في مناطق فخمة مثل “نخلة جميرا”، “تلال الإمارات”، و”جميرا باي” نموا كبيرا.

وأشار التقرير إلى أن ميامي ولوس أنجليس الأمريكيتين ستأتيان في المركزين الثاني والثالث، بنسبتي نمو 5% و4%، على التوالي.

ويمكن أن يعزى ارتفاع الأسعار إلى نقص الإمدادات الجديدة والتدفقات المتسلسلة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين يستهدفون منازل ثانية في دبي، بحسب التقرير.

وتحتل دبي المرتبة الثالثة للمناطق الأكثر طلباً وشعبية بين الأثرياء المقيمين في الصين، بعد لندن ونيويورك مباشرة.

وسجلت “نخلة جميرا” نمواً في الأسعار بأكثر من 100% منذ انتشار وباء كوفيد-19، في حين ارتفعت أسعار المساكن في المناطق الرئيسية الأخرى في دبي بنسبة 89% في العام الماضي.

وبحسب التقرير، فإن من ضمن ما يجعل دبي واحدة من أكثر الأسواق السكنية الفاخرة إقبالاً في العالم هو أن أسعار عقاراتها تعد “معقولة”.

شهدت العقارات فائقة الجودة والمنازل التي يزيد سعرها عن 10 ملايين دولار عاماً قياسياً خلال 2022

وتم الاتفاق على 152 عملية بيع لعقارات فائقة الجودة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري

تعد أسعار العقارات في”نخلة جميرا” هي الأفضل من حيث متوسط الأسعار المتداولة مقارنة بتلال الإمارات وجزيرة خليج جميرا

وكشف التقرير أن التحدي الأكبر أمام دبي هو النقص في المنازل على الواجهة البحرية حيث يشهد الطلب على العقارات في تلك المنطقة ارتفاعاً.

ويلاحظ أيضاً أن المشتريات النقدية في ارتفاع إذ تمثل حاليا أكثر من 80% من إجمالي قيمة المعاملات.

وسلط التقرير الضوء على المخاطر التي يمكن أن تواجهها دبي لأنها مدينة عالمية وعرضة لظروف الاقتصاد الكلي العالمية، إلى حد ما.

وتوصف دبي بأنها وجهة ملاذ آمن بسبب تزايد عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

وألمح التقرير إلى أن قدرة المشترين في أسواق مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تتأثر بارتفاع سعر الدولار الأمريكي الذي حصل خلال الأشهر الستة الماضية.