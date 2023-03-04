عفو عن قطط الزباد قبل تتويج الملك تشارلز وكاميلا

جرى أمس في كنيسة القبر المقدس (القيامة) في مدينة القدس، إعداد الزيت الذي سيمسح به ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، أثناء حفل تتويجه في مايو المقبل دون استخراج غدد قطط الزباد لإضافتها لزيت التتويج بعد دعوات من نشطاء حقوق الحيوان بإن القطط الأفريقية المعروفة باسم الزباد Civet سيفيت المهددة بالانقراض غالبا ما يتم الاحتفاظ بها في ظروف مروعة وأن عملية الاستخراج قاسية، ووافق تشارلز على التخلي عن زيت الزباد من الوصفة التي كانت تحتوي على العنبر، وزيت الزيتون من محصول الزيتون في جبل الزيتون، أحد جبال المدينة القدس، ويطل على المدينة القديمة فيها.

وأشرف عل إعداد الزيت بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث ورئيس الأساقفة الأنجليكاني في القدس حسام نعوم.

وتخلى تشارلز أيضا عن العديد من تقاليد تتويج الملوك التي تعود للقرون الوسطى وقرر الملك تشارلز التخلي عن تقليد عمره 900 عام من خلال دعوة أصدقائه المتوجين وكانت التقاليد لا تجيز دعوة ملوك متوجين إلى مراسم التتويج البريطاني وسيتم دعوة ملوك وشخصيات ملكية وأسر حاكمة بمن فيهم أفراد العائلة المالكة الأوروبية والملوك والحكام من الدول العربية. وسيتم الأسبوع القادم إرسال دعوات أولية للتذكير بالموعد قبل إرسال الدعوات الرسمية لاحقا. وفيما شهد تتويج الملكة إليزابيث قرابة 8 آلاف مدعو تم تقليص الرقم إلى 2000 هذه المرة.

وتعاني قطط الزباد سيئة الحظ من مخاطر تهددها بالإنقراض، وإلى جانب عمليات قتلها بوحشية لتتويج ملوك بريطانيا، يجري استخدامها لإنتاج قهوة خاصة. والمعروف أن قهوة “كوبي لواك”، التي تُحضَّر في إندونيسيا من حبات البن المتخمّرة داخل جسم قط الزبّاد وتخرج مع فضلاته، إحدى أغلى أنواع القهوة في العالم. توجه منظمات حقوق الحيوان انتقادات لمنتجي قهوة “كوبي لواك”، وتتهمهم بسلخ قطط الزبّاد عن بيئتها الطبيعية وإجبارها على العيش في أقفاص صغيرة، وتنظم حملات لوقف إنتاج هذا النوع من القهوة.