عطل طارئ يجبر طائرة هندية على تحويل مسارها إلى روسيا

أجبرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية كانت متجهة من نيودلهي إلى سان فرانسيسكو، على تحويل مسارها إلى روسيا بعد عطل طارئ أصابها أحد محركاتها، بحسب وكالة “رويترز“.

وقال مسؤولون في شركة الطيران إن الطائرة التي كانت تقل 216 راكبا و 16 من أفراد الطاقم هبطت بسلام في ماغادان،

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الهندية إن رحلة AI173 التي كانت متجهة من نيودلهي إلى سان فرانسيسكو واجهت مشكلة فنية في أحد محركاتها، “يتم تزويد الركاب بكل أنواع الدعم على الأرض وسيتم تزويدهم بخيارات بديلة للوصول إلى وجهاتهم في أقرب وقت ممكن، تخضع الطائرة لفحوصات إلزامية على الأرض”.

من جانبها أعلنت هيئة الطيران الروسية أنها تفحص الحالة الفنية للطائرة بعد هبوطها في مطار ماغادان وأنها مستعدة لمنح شركة الطيران الإذن بهبوط طائرة احتياطية إضافية إذا لزم الأمر”.

وقالت الهيئة: “في الوقت الحالي، يتم حل مسألة تأمين إقامة للركاب من قبل سلطات الحدود والجمارك والسلطات الإقليمية”.