فادي طنّوس by فادي طنّوس

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عطل يصيب أنظمة مراقبة الحركة الجوية في مطارات المملكة المتحدة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
المملكة المتحدة مطار

ذكرت تقارير إعلامية أن أنظمة مراقبة الحركة الجوية في مطارات المملكة المتحدة أصيب بعطل طارئ على مستوى الشبكة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت قناة “سكاي نيوز” الإنكليزية الإخبارية إن ركاب العديد من رحلات شركات الطيران القادمة من الخارج أبلغوها بأن شبكة مراقبة الحركة الجوية معطلة ما سيؤخر رحلتهم.

وأصدر مراقبو الحركة الجوية بياناً حول الأزمة الحاصلة: “نواجه حاليا مشكلة فنية وقمنا بتطبيق قيود على تدفق الحركة للحفاظ على السلامة العامة. المهندسون يعملون على إيجاد حل وإصلاح العطل.. نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر”.

ونشرت شركة “لوغان اير” الاسكتلندية بيانا على حسابها على منصة ” إكس”، المعروف سابقا باسم “تويتر”: “حدث عطل على مستوى الشبكة في أنظمة الكمبيوتر لمراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة هذا الصباح. على الرغم من أننا نأمل في أن نتمكن من تشغيل معظم الرحلات الجوية داخل اسكتلندا على أساس التنسيق المحلي وبأقل قدر من الاضطراب، إلا أن الرحلات الجوية بين الشمال والجنوب والرحلات الدولية قد تكون عرضة للتأخير”.

واضافت “إذا كنت مسافرا معنا اليوم، يرجى مراجعة موقعنا على الإنترنت للحصول على أحدث المعلومات حول رحلتك قبل الانطلاق إلى المطار”.

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