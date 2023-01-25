علم أريبيان بزنس من شركة عالمية في دبي أن أعمالها تعطلت في البريد الإلكتروني أوتلوك Outlook وبرنامج تيمز Teams بسبب أعطال ضربت أنظمة مايكروسوفت التي أعلنت أنها تتحرى تعطل نظام البريد الإلكتروني أوتلوك وتيمز فجأة اليوم مما تسبب بمتاعب وانقطاع التواصل لآلاف الشركات في دول متعددة بعد أن عجزوا عن الاتصال بالبريد أوتلوك والاجتماعات والتواصل ببرنامج تيمز مايكروسوفت. الوصول إلى خدمات الموقع المتعددة، بما في ذلك.

بلاغات الأعطال امتدت من الهند حتى أستراليا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة حيث يعجز المستخدمون حاليا عن تلقي وإرسال الرسائل وعقد اجتماعات الفيديو في تطبيق تيمز.

يكشف موقع Downdetector.com، الذي يرصد تعطل الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت من عدة مؤشرات تشمل شكاوى المستخدمين، وجود الآلاف ممن يبلِّغون عن مشكلات مع «مايكروسوفت تيمز» في الهند .

يذكر أن تطبيق تيمز يستخدمه أكثر من 280 مليون شخص على مستوى العالم، وأصبح وسيلة لا غنى عنها في العمليات اليومية للشركات والمؤسسات التعليمية لإجراء مكالمات وعقد الاجتماعات وتنسيق العمل عن بعد وإدارة عمليات المؤسسات والشركات.